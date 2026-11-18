Prof. Mikołaj Małecki obnaża bezprawny ruch prezydenta i tłumaczy, dlaczego policja weszła do TK. fot. naTemat

– Nie potrzebujemy resetu Trybunału Konstytucyjnego, tylko resetu bezprawia – mówi prof. Mikołaj Małecki. W Rozmowie naTemat analizuje rolę prezydenta w tym sporze i podkreśla, że Karol Nawrocki złamał Konstytucję. W wywiadzie karnista bez owijania w bawełnę mówi też, co może stać się z TV Republika.

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Odnosząc się do głosów krytyków, którzy obecny skład Trybunału Konstytucyjnego nazywają "trybunałem uzurpacyjnym", karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego przekonuje, że na sprawę trzeba patrzeć w szerszej perspektywie wieloletniego paraliżu tej instytucji – m.in. przez udział tzw. sędziów dublerów oraz problemy prawne dotychczasowego kierownictwa sądu.

– To, co teraz obserwujemy, to dramatyczna, prawnie skomplikowana próba odzyskania tego Trybunału Konstytucyjnego, o którym jest mowa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – wyjaśnia w rozmowie prof. Mikołaj Małecki.

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Jego zdaniem odsunięcie od urzędowania prezesa i wiceprezesa TK było uzasadnioną reakcją na ich dotychczasową działalność, a sędziowie "starają się przywrócić do życia konstytucyjny organ, który od wielu lat już nie funkcjonuje".

Prezydent Nawrocki a TK. "Przemoc instytucjonalna" i złamanie Konstytucji

Najmocniejsze słowa w wywiadzie padają pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Prof. Małecki przypomina, że głowa państwa nie ma żadnych uprawnień do decydowania o składzie Trybunału, a jego rola przy odbiorze ślubowania jest wyłącznie ceremonialna. Blokowanie tego procesu nazywa "przemocą instytucjonalną", natomiast wejście prezydenta do siedziby TK określa jako jej fizyczną kulminację.

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– Jeżeli pan prezydent wkracza do Trybunału i obwieszcza sędziom, że oni nie są sędziami, to jest oczywiste złamanie Konstytucji i oczywiste wdarcie się w kompetencje, których prezydent premier czy minister finansów po prostu nie ma – podkreśla prof. Małecki.

Karnista idzie jeszcze dalej, komentując nagrania z nocnej interwencji głowy państwa. – Mieliśmy tak naprawdę czynną napaść prezydenta, który wdziera się do budynku Trybunału, stosując przemoc wobec sędziów, którzy stoją w drzwiach tego budynku. To jest kulminacja pewnych wydarzeń. Te obrazki świadczą o tym, jak daleko prezydent zaszedł w kolejnym eskalowaniu naruszenia Konstytucji – przekonuje autor portalu DogmatyKarnisty.pl.

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"Nie można resetować czegoś, co nie istnieje"

Gość Rozmowy naTemat prostuje również narrację dotyczącą obecności policji przed TK. Zaznacza, że funkcjonariuszy nie wysłał tam premier Donald Tusk, lecz wezwali ich sami sędziowie, aby zabezpieczyć obrady. – Do sędziów należy decyzja, kiedy ewentualnie ta policja miałaby odjechać – wyjaśnia.

Prof. Małecki nie zostawia suchej nitki na pomysłach tzw. resetu konstytucyjnego i konsultacji w Belwederze. Z prawnego punktu widzenia negocjowanie kształtu Trybunału z organem, który nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia, uznaje za absurd.

– Nie potrzebujemy resetu Trybunału Konstytucyjnego, tylko resetu bezprawia, które do tej pory toczyło się przez ten konstytucyjny organ. Nie można resetować czegoś, co tak naprawdę nie istnieje – argumentuje rozmówca.

Jak dodaje, propozycje uzależniające wybór sędziów od zgody prezydenta to "postawienie na głowie logiki konstytucyjnej", a negocjacje w sprawach oczywistego naruszenia prawa są niedopuszczalne: – To nie jest tak, że mamy schwytanego złodzieja i będziemy ze złodziejem negocjować, czy kradzież powinna być karalna, czy nie powinna – wskazuje. Zdaniem eksperta jedynym ostatecznym mediatorem w demokracji jest wyborca przy urnie.

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Sąd Najwyższy, KRRiT i skargi na Telewizję Republika

W dalszej części rozmowy prof. Małecki wskazuje na inne instytucje wymagające naprawy, takie jak Sąd Najwyższy, Trybunał Stanu czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Odnosząc się do tysięcy skarg na Telewizję Republika, wyraźnie oddziela wolność słowa w internecie od przywileju posiadania państwowej koncesji. – Jeśli ktoś dostaje państwową koncesję na nadawanie, tak naprawdę dostaje pieczątkę państwa, że to ma walor przynajmniej minimalnej wiarygodności i rzetelności – tłumaczy.

Prawnik zaznacza, że każdy może prowadzić prywatny kanał i głosić skrajne poglądy, jednak stacja koncesjonowana podlega ścisłym rygorom ustawowym. W przypadku ich łamania – na przykład przez nawoływanie do nienawiści czy sianie dezinformacji wywołującej poczucie zagrożenia – w grę wchodzi nie tylko odebranie koncesji przez KRRiT, ale również "odpowiedzialność cywilna i karna konkretnych osób".

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