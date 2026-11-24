Awantura o "tajne spotkanie" Tuska z Morawieckim. Dziambor drwi z plotki na prawicy Fot. Dział Kreatywny naTemat.pl

– Są inne możliwości, niekoniecznie takie, żeby się pokazać gdzieś jak idiota w restauracji czy w innym publicznym miejscu – mówi w Rozmowie naTemat Artur Dziambor. To reakcja byłego posła na pytanie o rzekome spotkanie Donalda Tuska z Mateuszem Morawieckim. Plotki na ten temat rozgrzały prawicę i wymusiły zdecydowane reakcje.

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– Donald Trump nazywa swoim przyjacielem każdego, z kim robi interesy. Klepie po plecach i jest klepany po plecach przez każdego, z kim robi interesy. On postrzega świat przez pryzmat tego, ile i gdzie jest w stanie zarobić oraz co jest w stanie sprzedać Amerykanom jako jego wielki sukces – mówi w Rozmowie naTemat Artur Dziambor, który sam siebie określa mianem "trumpologa".

Przypomnijmy, że były poseł jest autorem książki: "Donald Trump. Jak to się stało?". Podkreśla, że prezydent USA nie rozumie polskich obaw wynikających z bliskości frontu i incydentów z rosyjskimi rakietami. Według niego Biały Dom patrzy na konflikt w Ukrainie przez pryzmat opłacalności, co może oznaczać presję na Kijów w kwestii ustępstw terytorialnych.

Spotkanie Tuska z Morawieckim? Dziambor o rewelacjach na prawicy

W Rozmowie naTemat zapytaliśmy też o doniesienia, dotyczące rzekomego spotkania premiera Donalda Tuska z Mateuszem Morawieckim, o którym w mediach społecznościowych pisał m.in. działacz PiS Oskar Szafarowicz. Artur Dziambor podchodzi do tego typu rewelacji z dużym dystansem i ironią, przypominając sytuację, w której sam został bezpodstawnie oskarżony przez dziennikarza Telewizji Republika o organizację spotkania Donalda Tuska ze Sławomirem Mentzenem.

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– Po pierwsze, wiem, że panowie mają do siebie telefony. Po drugie, są inne możliwości, niekoniecznie takie, żeby się pokazać gdzieś jak idiota w restauracji czy w innym publicznym miejscu. Przecież wszyscy przy sobie nosimy narzędzie do podsłuchu i fotografii i możemy nagrywać wideo – komentuje Dziambor.

Telewizja Republika według Dziambora: Dom propagandy jednopartyjnej

W wywiadzie były poseł ostro ocenił to, co pojawia się na Telewizji Republika. Przyznał, że nie ogląda stacji na co dzień, a jedynie śledzi internetowe urywki jej programów, które traktuje jako źródło rozrywki. – To nie jest dom wolności słowa, to jest dom propagandy jednopartyjnej. Jak dodał, dziennikarze stacji "pełnią rolę suflerów dla polityków jednej opcji, a goście spoza tego obozu zapraszani są tam wyłącznie na straconą pozycję".

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Były poseł skomentował również przedłużający się kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nazwał działania prezydenta związane z nieprzyjmowaniem ślubowań od legalnie wybranych sędziów obstrukcją, ale dodał, że za obecny chaos odpowiadają dwie największe partie.

Jako wyjście z impasu zaproponował reset konstytucyjny oraz odebranie politykom wpływu na wybór sędziów, na przykład poprzez ich losowanie, żeby do Trybunału nie trafiali już "zawodowi politycy na emeryturę".

W rozmowie Artur Dziambor odnosi się również do raportu "Rzeczpospolitej" na temat obsadzania rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa osobami powiązanymi z obecną koalicją rządzącą. Podkreślił, że kluczowym kryterium powinny być realne kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie menedżerskie, a nie sama przynależność partyjna.

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