Ile kosztuje druga część "Supermana", czyli "Man of Tomorrow"? Fot. materiał prasowy

James Gunn szykuje dla miłośników komiksów DC film o wielkiej skali i równie wielkich wydatkach. Druga część "Supermana" z Davidem Corenswetem ma mieć niesamowicie wysoki budżet. Tak amerykański filmowiec chce pożegnać się z fotelem szefa DC Studios?

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Uniwersum DC znów przechodzi trzęsienie ziemi. Po tym, jak w październiku Paramount przejął Warner Bros. Discovery, DC Studios trafiło pod skrzydła Skydance, a nowy właściciel szybko zabrał się za porządki. Już w grudniu stery studia przejmie amerykański producent Jeremy Latcham ("Avengers: Czas Ultrona"), zajmując miejsce Jamesa Gunna ("Strażnicy Galaktyki") i Petera Safrana ("Obecność"), dotychczasowych szefów kreatywnych odpowiedzialnych za odświeżenie DCU.

Część fanów już zaciera ręce, licząc na powrót do ery patetycznych produkcji Zacka Snydera, ale zanim do tego dojdzie, Gunn i Safran zamierzają zejść ze sceny z przytupem. Ich pożegnaniem z DCU będzie "Man of Tomorrow", czyli kontynuacja "Supermana" z Davidem Corenswetem ("Pearl") w roli Clarka Kenta. Z ostatnich doniesień medialnych wynika, że będzie to wyjątkowo kosztowne "papa".

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"Man of Tomorrow" z ogromnym budżetem? James Gunn odejdzie z DCU w wielkim stylu

Jordan Ruimy z portalu World of Reel, powołując się na stację News 5 Cleveland, donosi, że we wniosku o ulgę podatkową w stanie Ohio budżet produkcji "Man of Tomorrow" oszacowano na 330 mln dolarów. Dodajmy, że dokument został złożony pod roboczym tytułem "Exodus". Ohio miało przyznać sequelowi niespełna 2 mln dolarów ulgi za pięć dni zdjęć w Cincinnati. Co istotne, wspomniana kwota ma wymiar brutto, czyli przed odliczeniem wszystkich zwrotów, podczas gdy wytwórnie przeważnie szczycą się niższym budżetem o wartości netto.

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Na tym nie kończą się rewelacje. Oto, co Ruimy miał do powiedzenia o pierwszym "Supermanie". "W dokumentach złożonych w Ohio podano kwotę 363,8 mln dolarów, a studio oszacowało budżet netto na 225 mln dolarów po uwzględnieniu zachęt, co przedstawiciele branży przyjęli za pewnik" – czytamy.

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Bez wątpienia "Superman" Jamesa Gunna utarł nosa sceptykom, bo w pierwszy weekend zarobił 122 mln dolarów i trafił na podium najlepszych otwarć roku. "David Corenswet ma na twarzy wypisany kryzys tożsamości – w dorosłym facecie obdarzonym nadludzkimi mocami widzimy chłopca, który łaknie akceptacji. W tej kreacji widać mocne inspiracje komiksami 'Superman for All Seasons' i 'All-Star Superman', które traktują nie tylko o sile przybysza z Kryptonu, ale i o jego melancholijnej naturze. O tym, jak ciężko jest być symbolem nadziei w tak brutalnym świecie" – pisałam w recenzji produkcji z 2025 roku.

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