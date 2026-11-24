Steven Spielberg przerywa pogoń za kosmitami, by odwiedzić Dziki Zachód. Kultowy amerykański reżyser zamierza zaadaptować powieść autora nazywanego następcą Cormaca McCarthy'ego. W westernie pojawią się Cillian Murphy, Jessie Buckley i Polak, z którym filmowiec uwielbia współpracować.
W czerwcu tego roku na dużym ekranie ukazał się "Dzień objawienia", czyli 37. film fabularny w reżyserii Stevena Spielberga. W fantastycznonaukowym dziele trzykrotnego zdobywcy Oscara (m.in. dwóch za "Listę Schindlera") wykorzystano motyw kontaktu z obcą cywilizacją. Emily Blunt ("Oppenheimer") wciela się w nim w pogodynkę z Kansas City, a Josh O'Connor ("Challengers") w eksperta od cyberbezpieczeństwa, który odkrywa dowody świadczące o istnieniu życia pozaziemskiego. Produkcja, która w box officie zarobiła 247 mln dolarów, podąża poniekąd śladami "Bliskich spotkań trzeciego stopnia" z 1977 roku.
Czy to Spielberg w najlepszej formie? Krytycy i widzowie pozostają w sporze. Jedni zachwycają się tajemniczym nastrojem, jaki laureat Oscara zdołał uchwycić w kamerze, inni zaś określają fabułę "Dnia objawienia" mianem banalnej i oderwanej od rzeczywistości, a finałowi zarzucają, że zamiast satysfakcjonować, wywołuje tylko frustrację. Po kosmitach reżyser robi sobie przerwę od gatunku science fiction. Na oku ma western.
Steven Spielberg kręci "The Heart in Winter" z Cillianem Murphym i Jessie Buckley. Jest polski akcent
Według portalu branżowego Deadline Spielberg wyreżyseruje adaptację powieści "The Heart in Winter" Kevina Barry'ego, duchowego spadkobiercy Cormaca McCarthy'ego ("Droga", "Krwawy południk") i Flanna O'Briena ("Trzeci policjant", "Sweeny wśród drzew"). Nad scenariuszem do filmu ma pochylić się Paul Thomas Anderson, który w 2007 roku stworzył dramat "Aż poleje się krew". W 2026 roku jego "Jedna bitwa po drugiej" została nagrodzona sześcioma Oscarami przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej.
Jest rok 1891. W górniczym miasteczku Butte w stanie Montana (pełnym imigrantów irlandzkiego pochodzenia) czuć pierwszy oddech zimy. Tom Rourke, pechowy poeta uzależniony od opium, zarabia na pisaniu listów w imieniu niepiśmiennych górników, którzy pilnie poszukują żony. Ubogi artysta o duszy romantyka poznaje któregoś dnia Polly Gillespie, która ma niebawem stanąć na ślubnym kobiercu razem z szefem okolicznej kopalni. Oboje zakochują się w sobie i wkrótce uciekają na kradzionym koniu, a ich tropem ruszają łowcy nagród.
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Obsadę filmowej wersji "The Heart in Winter" poprowadzą Jessie Buckley, zdobywczyni Oscara za dramat historyczny "Hamnet" Chloé Zhao, i Cillian Murphy, odtwórca roli ojca bomby atomowej w "Oppenheimerze" Christophera Nolana. Zdaniem reżysera westernu tylko taki duet aktorski jest w stanie ożywić na srebrnym ekranie Toma i Polly. U boku irlandzkich gwiazd zobaczymy również Marka Rylance'a, z którym Spielberg współpracował już przy "Moście szpiegów", "BFG: Bardzo Fajnym Gigancie" i "Player One".
Zdjęcia do adaptacji zachwalanego westernu zaplanowano na zimę. Miejsce operatora zajmie Janusz Kamiński ("Lista Schindlera", "Szeregowiec Ryan"). Premierę przewidziano na 2028 rok. Mając przed sobą taką ekipę filmową, można zakładać, że w sezonie nagród, gdy znów wszyscy będą zgłębiać sekrety nagrody Oscara, o "The Heart in Winter" nieraz usłyszymy.