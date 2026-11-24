Steven Spielberg łączy siły z Paulem Thomasem Andersonem, Cillianem Murphym, Jessie Buckley i polskim operatorem Fot. materiał prasowy / kadr z filmu "Drobiazgi takie jak te"

Steven Spielberg przerywa pogoń za kosmitami, by odwiedzić Dziki Zachód. Kultowy amerykański reżyser zamierza zaadaptować powieść autora nazywanego następcą Cormaca McCarthy'ego. W westernie pojawią się Cillian Murphy, Jessie Buckley i Polak, z którym filmowiec uwielbia współpracować.

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W czerwcu tego roku na dużym ekranie ukazał się "Dzień objawienia", czyli 37. film fabularny w reżyserii Stevena Spielberga. W fantastycznonaukowym dziele trzykrotnego zdobywcy Oscara (m.in. dwóch za "Listę Schindlera") wykorzystano motyw kontaktu z obcą cywilizacją. Emily Blunt ("Oppenheimer") wciela się w nim w pogodynkę z Kansas City, a Josh O'Connor ("Challengers") w eksperta od cyberbezpieczeństwa, który odkrywa dowody świadczące o istnieniu życia pozaziemskiego. Produkcja, która w box officie zarobiła 247 mln dolarów, podąża poniekąd śladami "Bliskich spotkań trzeciego stopnia" z 1977 roku.

Czy to Spielberg w najlepszej formie? Krytycy i widzowie pozostają w sporze. Jedni zachwycają się tajemniczym nastrojem, jaki laureat Oscara zdołał uchwycić w kamerze, inni zaś określają fabułę "Dnia objawienia" mianem banalnej i oderwanej od rzeczywistości, a finałowi zarzucają, że zamiast satysfakcjonować, wywołuje tylko frustrację. Po kosmitach reżyser robi sobie przerwę od gatunku science fiction. Na oku ma western.

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Steven Spielberg kręci "The Heart in Winter" z Cillianem Murphym i Jessie Buckley. Jest polski akcent

Według portalu branżowego Deadline Spielberg wyreżyseruje adaptację powieści "The Heart in Winter" Kevina Barry'ego, duchowego spadkobiercy Cormaca McCarthy'ego ("Droga", "Krwawy południk") i Flanna O'Briena ("Trzeci policjant", "Sweeny wśród drzew"). Nad scenariuszem do filmu ma pochylić się Paul Thomas Anderson, który w 2007 roku stworzył dramat "Aż poleje się krew". W 2026 roku jego "Jedna bitwa po drugiej" została nagrodzona sześcioma Oscarami przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej.

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Jest rok 1891. W górniczym miasteczku Butte w stanie Montana (pełnym imigrantów irlandzkiego pochodzenia) czuć pierwszy oddech zimy. Tom Rourke, pechowy poeta uzależniony od opium, zarabia na pisaniu listów w imieniu niepiśmiennych górników, którzy pilnie poszukują żony. Ubogi artysta o duszy romantyka poznaje któregoś dnia Polly Gillespie, która ma niebawem stanąć na ślubnym kobiercu razem z szefem okolicznej kopalni. Oboje zakochują się w sobie i wkrótce uciekają na kradzionym koniu, a ich tropem ruszają łowcy nagród.

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Obsadę filmowej wersji "The Heart in Winter" poprowadzą Jessie Buckley, zdobywczyni Oscara za dramat historyczny "Hamnet" Chloé Zhao, i Cillian Murphy, odtwórca roli ojca bomby atomowej w "Oppenheimerze" Christophera Nolana. Zdaniem reżysera westernu tylko taki duet aktorski jest w stanie ożywić na srebrnym ekranie Toma i Polly. U boku irlandzkich gwiazd zobaczymy również Marka Rylance'a, z którym Spielberg współpracował już przy "Moście szpiegów", "BFG: Bardzo Fajnym Gigancie" i "Player One".