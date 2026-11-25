Walt Disney Animation Studios, które w minionych latach dało widzom "Krainę lodu" i "Zwierzogród", wraca na duży ekran z nowym filmem animowanym. "Hokus: Królestwo magii" zbiera pierwsze recenzje wśród krytyków filmowych. Werdykt ekspertów nie jest tak dobry jak przy poprzednich dużych tytułach spod szyldu Myszki Miki. Czary nie zadziałały?
Po "Vaianie 2" i "Zwierzogrodzie 2" Walt Disney Animation Studios postanowiło pochylić się nad czarodziejstwem oraz nadprzyrodzonymi zjawiskami. "Hokus: Królestwo magii", którego światowa premiera odbyła się 25 listopada, łapie pierwsze recenzje. W agregatorze Rotten Tomatoes animowana produkcja dla najmłodszych nie została obrzucona zgniłymi pomidorami, choć do dobrej oceny trochę jej brakuje. 68 proc. – tak brzmi werdykt na podstawie 57 opinii ekspertów i dziennikarzy. Sukces na miarę "Krainy lodu", której ocena w dniu premiery wynosiła około 90 proc., nie został niestety powtórzony.
"Hokus: Królestwo magii" w pierwszych recenzjach. Disney pewnie powalczy o Oscara, ale...
Billie Doe czuje się wyrzutkiem w miasteczku w Ohio, z którego pochodzi. Pewnego dnia bransoletka, którą matka kazała dziewczynie nieustannie nosić, spada z jej nadgarstka. Nastolatka odkrywa drzemiące w swoim wnętrzu pokłady nieposkromionej mocy, uświadamiając sobie jednocześnie, że rodzicielka od małego próbowała w niej je tłumić. Billie przypadkiem otwiera portal do ukrytej przed zwykłymi śmiertelnikami krainy Hexe, którą rządzi przebiegła królowa Celeste. Miejsce to jest azylem dla wszystkich czarownic i czarodziejów. Czy aby na pewno?
Film wyreżyserowany przez Fawn Veerasunthorn ("Życzenie") i Jasona Handa ("Nasze magiczne Encanto") stanowi opowieść o napiętej relacji między nadopiekuńczą matką a zbuntowaną córką, poszukiwaniu siebie i uśpionych możliwościach. W oryginalnej obsadzie głosowej możemy usłyszeć m.in. Hailee Steinfeld ("Grzesznicy", "Arcane"), Rashidę Jones ("Parks and Recreation", "The Social Network"), Jodie Foster ("Milczenie owiec", "Kontakt"), Waltona Gogginsa ("Fallout", "Biały Lotos") i Henry'ego Winklera ("Kariera frajera", "Nocna zmiana").
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W recenzjach krytyków powtarzają się zarzuty, że twórcy "Hokus: Królestwa magii" grają zbyt ostrożnie, rzadko kiedy decydując się na ryzykowny ruch lub popychając fabułę w kierunku nieznanych rewirów. Scenariusz napisany przez Jareda Busha ("Zwierzogród") i Danę Ledoux Miller ("Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach") powiela schematy. "To kolorowy, ale bezpieczny film animowany Disneya, który raczej nie pozostanie na długo w pamięci widzów" – zauważyła Tara Bennett z portalu IGN.
"Jak na opowieść opartą na dreszczyku emocji związanym z odkrywaniem nowych światów, każdy wymiar 'Hokus: Królestwa magii' wydaje się już zbadany, co prawdopodobnie zachwyci tylko tych, którzy nie zobaczyli jeszcze wszystkiego" – czytamy w tekście Guya Lodge'a na łamach amerykańskiego tygodnika rozrywkowego "Variety".
Nowość od Walt Disney Animation Studios jest określana mianem niezłej, przyjemnej i dobrze zagranej, ale nie wybitnej. "To animacja o czarownicach, której brakuje odpowiedniej ilości magii" – dodał Tim Grierson ze Screen Daily.
Znając szczęście Disneya, Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej uwzględni "Hokus: Królestwo magii" w wyścigu po Oscara w kategorii najlepszej pełnometrażowej animacji. "Kroniki lasu. Wildwood" będą jednak trudnym rywalem. Dwa czarne konie mogą namieszać na Oscarach 2027, jedna nominacja byłaby historyczna.