W Black Friday wielu z nas zachowuje się jak na haju. Fot. naTemat.pl

Czerwona etykieta z napisem "-70 proc.", migający zegar odliczający minuty do końca oferty i komunikat: "Zostały ostatnie trzy sztuki. Nie zwlekaj!". Choć zarzekamy się, że nie dajemy się nabierać na marketingowe sztuczki, w okolicach ostatniego piątku listopada wielu z nas ulega pokusie. – Przy żadnym facecie nie czułam takiej ekscytacji jak podczas zakupów – przyznaje Marcelina, która Black Friday rozciąga na cały rok.

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Dreszcz. Motylki w brzuchu. Trochę jak przed pierwszą randką. Marcelina próbuje nazwać to, co czuje, kiedy do wirtualnego koszyka wkłada kolejne rzeczy. Prosi, by na potrzeby tekstu zmienić jej imię, choć mieszka w kilkudziesięciotysięcznym mieście.

Boi się, że ktoś ją rozpozna, wskaże palcem i powie, że to ta, co się pohamować nie potrafi.

– Bo nie potrafię – przyznaje ze wstydem.

Kiedy dodaje do koszyka kolejne produkty, czuje, że żyje. Kiedy zaznacza paczkomat, z którego odbierze przesyłkę, ma wrażenie, że szczęście jest już naprawdę blisko.

– Po tych motylkach w brzuchu przychodzi ulga, a potem rozluźnienie – opisuje. – Jakby schodziło ze mnie całe powietrze.

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Potem znów ten sam przypływ – napięcie, gorączka w głowie. Marcelina czeka na przesyłkę. Wyobraża sobie, jak po nią idzie i jak od teraz jej życie będzie piękniejsze.

– Ale nie jest – przyznaje. – Jak już to wszystko przychodzi, wcale nie czuję się lepiej.

Wraca ten ogień

Marcelina zarabia całkiem nieźle, ale ciągle jest pod kreską. Kilka lat temu na Black Friday brała nawet chwilówki. Teraz, jak już jest naprawdę źle, bierze odroczone płatności.

Dziś staje przed otwartą szafą i wylicza: za mały sweter z metką, za ciasne spodnie, w których nie da się usiąść, i bluzkę, którą uwielbia, tylko nie ma dokąd w niej wyjść.

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Przyjaciółka jej powtarzała: idź do psychologa, bo to nie zakupy powinny ci regulować nastrój. Ale Marcelina się obraziła.

Życie ma jakieś takie letnie. Jej ostatni związek się wypalił. Ale wcześniej też nie było szczególnie ekscytująco. Najpierw Marcelina uciekała w seriale kryminalne. Potem i to zaczęło ją nużyć.

– Jak tak sobie coś kupię, to wraca ten ogień, ta iskierka – tłumaczy. – Przy żadnym facecie nie czułam takiej ekscytacji jak podczas zakupów.

Rozmawiamy o nadchodzących Black Friday i Black Week. Tylko na Marcelinie nie robią one większego wrażenia, bo ona urządza sobie Black Friday kilkadziesiąt razy w roku.

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– Raz nawet zerwałam lokatę, bo do wypłaty było jeszcze daleko, a ja musiałam kupić dwa płaszcze. Były tańsze niż zwykle – wspomina. – A potem w ruch poszły torebki, skórzany pasek, kozaki…

Wyścig z czasem

Edyta zna też dobrze towarzyszący zakupom lęk, że jeśli nie kliknie teraz, natychmiast, to okazja przepadnie.

– Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Czuję się jak na zawodach, jakbym z kimś rywalizowała. Jeśli tego nie kupię, ktoś inny to zgarnie. Nie dość, że wyjdę na przegrywa, to jeszcze już nigdy więcej tego nie będzie – opowiada.

Raz się nawet zapożyczyła u mamy. Pokłóciły się o to, że Edyta znów kupuje, a nie musi.

Ale Edyta wzrusza ramionami. Było, minęło. Teraz zaciera ręce na nadchodzący Black Weekend.

Kamila z kolei śmieje się, że cierpi na "dyskalkulię wyprzedażową", chociaż w liceum z matematyki była świetna. Twierdzi, że kiedy widzi napis ze zniżką, jej mózg przestaje dodawać i odejmować.

– Gdy widzę cenę przekreśloną z 499 zł na 199 zł, nie liczę, ile wydaję, tylko ile "zyskuję" – tłumaczy. – W mojej głowie to nie jest wydatek dwóch stówek, tylko trzysta złotych, które właśnie zarobiłam. Więc za te "zarobione" pieniądze dokupuję kolejną rzecz. I tak w kółko.

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Dlaczego informacja o dużej obniżce, np. "-70 proc." potrafi sprawić, że produkt, którego wcześniej nie potrzebowaliśmy, nagle zaczyna wydawać nam się wyjątkowo atrakcyjny?

Z tym pytaniem zwracam się do dr Magdaleny Kolańskiej-Stronki, psychologa konsumenta i marki z Uniwersytetu SWPS.

– Duży procent działa jak kotwica – przekreślona cena staje się punktem odniesienia. Przestajemy oceniać sam produkt, a zaczynamy oceniać okazję. Pytanie "czy tego potrzebuję?" zamienia się w "ile zyskam?" – odpowiada.

I dodaje:

– Jest też mechanizm mniej oczywisty: bardzo często kupujemy nie same rzeczy, ale to, jacy chcemy być. Rabat daje nam dobre zdanie o sobie – jestem zaradna, nie przepłacam, umiem wyłapać okazję. Im większy procent, tym silniejsze to uczucie i tym mniej myślimy o samej rzeczy. Przy "-70 proc." często nie kupujemy produktu, tylko siebie w roli sprytnego klienta.

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Black Friday, czyli Czarny Piątek, to dzień wyprzedaży, który tradycyjnie przypada na ostatni piątek listopada. Wiele sklepów rozciąga jednak promocje na kilka dni, a nawet cały tydzień, tworząc Black Week – czas, w którym kuszą klientów obniżkami i zachęcają do zakupów.

Nie bez znaczenia jest pora roku. Końcówka listopada to czas, kiedy jesteśmy już zmęczeni, odczuwamy niedobór światła i częściej zmagamy się ze spadkiem energii. Do Bożego Narodzenia jeszcze daleko, a zakupy mogą stać się sposobem na poprawę nastroju.

Tym bardziej że nie musimy nawet wychodzić z domu. Żadna z moich bohaterek nie odwiedza sklepów stacjonarnych. Wystarczy kilka kliknięć. Jest dobry humor, zastrzyk energii. I puste konto.

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Dopamina

Pierwszego maila o Black Friday dostaję już w październiku, na miesiąc przed wyprzedażami. W listopadzie promocje atakują mnie już wszędzie.

Kiedy piszę ten tekst, mój własny bank przypomina mi: "W Black Week kupuj i pożyczaj z głową". Zaraz potem zachęca do skorzystania z kredytu gotówkowego w promocji. Kusi zerową prowizją, niższym oprocentowaniem i możliwością "realizowania planów". Wystarczy złożyć wniosek.

Chwilę później przychodzi SMS od innego banku, z którym od lat nie mam już nic wspólnego: "Gotówka na Ciebie czeka". Za moment odzywa się sieć komórkowa – u nich też trwa Black Week, więc proponują światłowód. W międzyczasie atakują mnie sklepy obuwnicze i kosmetyczne.

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Świat zewsząd wysyła ten sam sygnał: Kupuj. Teraz. Zanim ucieknie.

Promocja potrafi uruchomić w mózgu prawdziwą lawinę reakcji. Jak tłumaczy psycholog i biolog medyczny Jurand Sobiecki, podczas przeglądania wyprzedażowych ofert w procesie podejmowania decyzji istotną rolę odgrywa układ nagrody, a zwłaszcza związany z nim mechanizm chcenia.

– Mamy ukształtowany ewolucyjnie system, który sprawia, że dążymy do nagrody. Rozróżniamy tu chcenie i lubienie, czyli przyjemność czerpaną z nagrody. W przypadku promocji szczególnie istotne jest chcenie, w którym ważną rolę odgrywa dopamina – wyjaśnia ekspert.

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Co dzieje się w praktyce? Jak mówi Sobiecki, mózg uwzględnia zarówno atrakcyjność produktu, jak i jego cenę. Jeśli widzimy, że coś kosztuje znacznie mniej, niż zakładaliśmy, pojawia się różnica między oczekiwaniem a tym, co faktycznie zobaczyliśmy. To właśnie ona może pobudzać układ odpowiedzialny za chcenie i wzmacniać naszą ochotę na zakup.

Na tym jednak nie koniec. W przetwarzaniu bodźców istotnych emocjonalnie uczestniczy między innymi ciało migdałowate. Sama perspektywa skorzystania z wyjątkowej okazji może wywoływać silne pobudzenie.

Ekspert zauważa, że sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy robimy zakupy wśród innych ludzi. Jesteśmy gatunkiem społecznym, dlatego obserwujemy zachowania otoczenia i często modelujemy na ich podstawie własne. Jeśli widzimy kolejkę po konkretny produkt albo towary, które błyskawicznie znikają z półek, nasza chęć zakupu może jeszcze wzrosnąć.

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– Mówi się na przykład o FOMO, czyli fear of missing out. Mamy potrzebę przynależności do grupy i możemy obawiać się, że ominie nas coś, z czego korzystają inni. Wiele mechanizmów działa tu jednocześnie, a promocje są tak zaprojektowane, żeby uruchamiać całą kaskadę mechanizmów i sprawiać, że po prostu chcemy coś kupić – tłumaczy Sobiecki.

Dr Magdalena Kolańska-Stronka, psycholog konsumenta i marki, Uniwersytet SWPS:

– Pod presją czasu mniej porównujemy i częściej idziemy na skróty. Wybieramy to, co wyróżnione, popularne albo "ostatnie". Komunikat o małej dostępności sprawia, że rzecz wydaje się cenniejsza, a przegapiona okazja zaczyna wyglądać jak realna strata. W psychologii wiemy, że strata boli bardziej, niż cieszy zysk, więc bardziej chcemy nie przegapić, niż faktycznie kupić.

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FOMO ma też wymiar społeczny – nie chcemy być osobą, która jako jedyna nie skorzystała. Licznik czasu nie mówi "kup". Mówi: "nie bądź tym, kto przegapił". Dr Magdalena Kolańska-Stronka, psycholog konsumenta i marki, Uniwersytet SWPS:

Jurand Sobiecki zwraca uwagę również na pewien paradoks zakupów: samo oczekiwanie na zakup może być źródłem silnej ekscytacji.

– Ekscytacja związana z perspektywą zakupu może być silniejsza niż satysfakcja, którą odczuwamy już po jego dokonaniu – zauważa psycholog.

Jak alkohol

Skoro za zakupową ekscytację odpowiadają mechanizmy biologiczne, czy możemy się nią usprawiedliwiać? Nie do końca. W mózgu działa również system kontroli, który pomaga nam ocenić, czy rzeczywiście potrzebujemy kolejnej rzeczy i czy dana oferta jest dla nas korzystna.

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– Mamy takiego "szefa", którym jest kora przedczołowa. Pomaga nam ocenić, czego rzeczywiście potrzebujemy, a czego nie. Kora brzuszno-przyśrodkowa przedczołowa i kora oczodołowo-czołowa uczestniczą w subiektywnej ocenie wartości oferty. Z kolei grzbietowo-boczna kora przedczołowa odgrywa istotną rolę w samokontroli – wyjaśnia ekspert.

Pod wpływem silnych emocji mechanizmy kontroli mogą jednak działać mniej skutecznie. Trudności z kontrolowaniem impulsów pojawiają się również pod wpływem alkoholu.

– Silne pobudzenie emocjonalne może utrudniać samokontrolę. Dlatego z perspektywy psychologicznej duże znaczenie ma umiejętność odraczania gratyfikacji – mówi Sobiecki.

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Nie pomaga również sposób konstruowania kampanii reklamowych. Jak zauważa ekspert, osoby odpowiedzialne za marketing znają mechanizmy psychologiczne i wiedzą, jak je wykorzystywać. Ograniczone czasowo promocje czy komunikaty o ostatnich sztukach dodatkowo wzmacniają presję, by podjąć decyzję bez zastanowienia.

Co zatem może nam pomóc ograniczyć impulsywne zakupy? Przede wszystkim danie sobie czasu.

– Warto dać sobie czas na podjęcie decyzji. Odłożenie zakupu, choćby do następnego dnia, może pomóc ograniczyć impulsywne decyzje. Tymczasem promocje ograniczone czasowo wykorzystują właśnie to, że mamy niewiele czasu na zastanowienie – zauważa Sobiecki.

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Odłożenie decyzji daje nam szansę na spojrzenie na ofertę z większym dystansem. Kiedy emocje opadną, możemy spokojniej ocenić, czy naprawdę potrzebujemy danego produktu.

To ważne również dlatego, że zakupowa euforia nie zawsze trwa długo. Jak wyjaśnia psycholog, już na etapie podejmowania decyzji o zakupie cena postrzegana jako zbyt wysoka wiąże się ze zwiększoną aktywnością wyspy – obszaru mózgu uczestniczącego między innymi w przetwarzaniu nieprzyjemnych doznań. Po zakupie z kolei ekscytacja może ustąpić refleksji nad poniesionym kosztem.

– Kiedy już dokonamy zakupu, ekscytacja związana z oczekiwaniem na nagrodę może osłabnąć. Wtedy może pojawić się nieprzyjemne odczucie, na przykład gdy dociera do nas, ile wydaliśmy – tłumaczy Sobiecki.

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Impulsy

Czy wszyscy jesteśmy jednakowo podatni na promocje? Niekoniecznie. Znaczenie mają zarówno indywidualne predyspozycje, jak i wiek. Szczególnie podatni na marketingowe bodźce mogą być nastolatkowie, u których mechanizmy odpowiedzialne za samokontrolę nie są jeszcze w pełni rozwinięte.

– Obszary mózgu istotne dla samokontroli dojrzewają stosunkowo długo. Dotyczy to między innymi kory przedczołowej, która odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu impulsów. W okresie dorastania wrażliwość na nagrody jest szczególnie duża, podczas gdy mechanizmy kontroli poznawczej wciąż się rozwijają. Może to sprzyjać impulsywnym decyzjom – tłumaczy biolog i psycholog.

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Nie oznacza to jednak, że wszyscy reagujemy na promocje w ten sam sposób. Podatność na impulsywne zakupy jest kwestią indywidualną i zależy od wielu czynników.

Jest to pewne spektrum. Są osoby, które łatwo ulegają pokusom zakupowym, są też osoby, u których pojawiają się problemy z kompulsywnym kupowaniem, ale są również takie, które są bardziej odporne. Jurand Sobiecki, psycholog i biolog medyczny

Na naszą podatność mogą wpływać między innymi predyspozycje biologiczne, ale także doświadczenia i aktualna sytuacja życiowa.

– Znaczenie mają również predyspozycje genetyczne, które współkształtują między innymi cechy związane z impulsywnością i funkcjonowaniem układu nagrody. Nie przesądzają jednak o naszym zachowaniu. Tych czynników jest naprawdę dużo – wyjaśnia.

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Zrób prosty test

Jak mówi dalej, nie bez znaczenia pozostaje także samoświadomość i wiedza o tym, jak działa marketing. Rozumienie mechanizmów wykorzystywanych w reklamach oraz świadomość, że nie każda promocja jest rzeczywiście tak atrakcyjna, jak przedstawia ją sprzedawca, mogą pomóc nam zachować dystans.

Gdzie przebiega granica między skutecznym marketingiem a manipulowaniem konsumentem? Jakie techniki sprzedażowe szczególnie wykorzystują naszą podatność na impulsywne zakupy? Z tym pytaniem wracam do dr Magdaleny Kolańskiej-Stronki.

– Granica przebiega tam, gdzie kończy się prawda albo czas na decyzję. Marketing pokazuje prawdziwą korzyść i zostawia wybór klientowi. Manipulacja tworzy fałszywy obraz albo celowo odbiera przestrzeń do namysłu – przykładem są sztucznie zawyżone ceny wyjściowe, nieprawdziwe komunikaty "zostały 2 sztuki" czy liczniki, które po upływie czasu się resetują.

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Jak tłumaczy, na impuls najmocniej działają właśnie fałszywe obniżki, liczniki czasu, komunikaty w stylu "12 osób ogląda ten produkt", dodatki zaznaczone z góry, darmowa dostawa od określonego progu czy płatności odroczone, które oddzielają przyjemność z zakupu od bólu płacenia.

Ekspertka proponuje konsumentom prosty test, który pozwala odróżnić rzeczywistą potrzebę zakupu od ulegania promocji: