InPost zmienia regulamin tuż przed Black Friday. Fot. Materiały Prasowe / InPost

InPost szykuje ważną zmianę tuż przed Black Friday i przedświątecznym szczytem zakupowym. Od 10 listopada 2026 roku zacznie obowiązywać nowy regulamin, a wraz z nim funkcja, która może mocno ułatwić odbieranie przesyłek.

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InPost poinformował o kolejnej aktualizacji regulaminu. Nowa wersja będzie obowiązywać już od 10 listopada 2026 roku. Data może nie być przypadkowa. Sklepy i firmy kurierskie szykują się na oblężenie w związku z Black Friday, który w tym roku przypada na 27 listopada. Jedna ze zmian w regulaminie będzie miała naprawdę spore znaczenie zarówno dla pracowników firmy, jak i jej klientów.

Skoro mowa o 10 listopada, warto w tym miejscu przypomnieć jeszcze jedną rzecz. InPost realizuje odbiory i doręczenia paczek w standardowym trybie w tym dniu. Natomiast paczki nadane 10 listopada trafią do odbiorcy dopiero 12 listopada. 11 listopada InPost nie realizuje odbiorów i nie realizuje doręczeń. W pozostałe dni do końca miesiąca firma działa jak zwykle.

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Nowy regulamin InPost ma jedną bardzo ważną zmianę dla odbierających paczkę

Nowy regulamin zawiera aktualizacje w pięciu obszarach. Z perspektywy klientów najważniejsza z nich dotyczy rozszerzenia usługi Dynamicznego Przekierowania Paczki (DPP) o funkcję Stałego Przekierowania Paczki. Dzięki temu użytkownicy InPost Mobile mogą ustawić automatyczne przekierowanie paczek kurierskich do wybranego urządzenia Paczkomat lub PaczkoPunktu (PUDO). Usługa jest bezpłatna.

Istnieje oczywiście kilka "haczyków". Paczkomat lub punkt, do którego przekierowujemy przesyłkę, musi być w promieniu 10 kilometrów od pierwotnego miejsca doręczenia i "podpadać" pod ten sam oddział, który miał dostarczyć paczkę. Co więcej, paczka nie może być za duża – musi spełniać wymagania gabarytowe i wagowe dla Paczkomatów. Stałe Przekierowanie Paczki wymaga konta w aplikacji InPost Mobile. Ostatnią kwestią, którą powinni wziąć pod uwagę malkontenci, jest możliwość, że nadawca przesyłki może samodzielnie wyłączyć opcję przekierowania.

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Pomijając te "haczyki", mamy tu jednak bardzo konkretne usprawnienie. Klient nie musi reagować na przekierowanie każdej przesyłki i może liczyć na to, że paczka trafi do miejsca, z którego wygodnie będzie ją odebrać. Przy wyborze Stałego Przekierowania Paczki warto sprawdzić, czy wybrany przez nas punkt jest łatwo dostępny z docelowej lokalizacji, a w przypadku PaczkoPunktów upewnić się, czy problemem dla nas nie będą ich godziny otwarcia.

InPost w swoim komunikacie zapowiada, że zmiana to "kolejny krok w stronę elastyczności i budowania pozytywnych doświadczeń związanych z dostawami z InPost". W tym wypadku trudno się z tymi marketingowymi zapewnieniami nie zgodzić. A na tym nie koniec rewelacji.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Co jeszcze wprowadza InPost przed Black Friday?

Kolejne nowości od InPostu nie są tak spektakularne. Firma dostosowuje swoje regulaminy do systemu SENT (Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu), wdrożonego przez KAS. W wykazie towarów objętych systemem monitorowania znajdują się m.in. paliwa, oleje smarowe, alkohol etylowy, tytoń, ale też odzież i obuwie. To akurat zmiana, która zdecydowanie powinna zainteresować sprzedających, ale kupujący (na szczęście) nie muszą nad nią intensywnie się zastanawiać.

Firma zapowiada także zmiany w zasadach działania usługi Zwrot Dokumentów oraz aktualizację postanowień dotyczących usługi Płatności. To ostatnie wynika z wdrożenia nowego dostawcy usług płatniczych.