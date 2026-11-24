Szał Black Friday dotknął również podróżujących Fot. Shutterstock

Już tylko 3 dni dzielą nas od święta zakupowego szaleństwa, jakim jest Black Friday. Z drugiej jednak strony, patrząc na to, co dzieje się w sklepach internetowych i stacjonarnych, trudno nie mieć wrażenia, że wyprzedaże zaczęły się dawno temu. A czego szukają Polacy? Google zaskoczył analizą.

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Polska poddała się modzie na Black Friday, Black Weekend, Black Week czy może nawet cały Black Month, bo ledwo zapalimy znicze na 1 listopada, a promocje (choć połowa Polaków ma dość Black Friday) zaczynają nas oblegać z każdej strony. Ich szczyt będzie miał miejsce w piątek 27 listopada oraz w weekend tuż po nim. I choć mogłoby się wydawać, że w tym okresie szukamy przede wszystkim elektroniki, to polscy internauci działają całkowicie inaczej.

Największy wygrany w Black Friday w Polsce? Pogoda. Zima nadaje kurs zakupom i podróżom

Wyszukiwarka Google przeanalizowała wyszukiwania Polaków z października i listopada, biorąc pod uwagę właśnie trendy związane z Black Friday. Dzięki temu wyłoniono 3 główne nurty zakupowe. Ogromną niespodzianką jest brak w zestawieniu elektroniki. Być może całe fundusze z tej kategorii przeznaczyliśmy już na zakup mocno drożejących konsol PS5, nie da się ukryć, że kto ma PS5 Pro, ten zrobił interes życia, a także najnowszego GTA VI?

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Aktualnie Polacy są zdecydowanie bardziej przyziemni i zmarznięci. Jedną z najszybciej rosnących grup wyszukiwanych produktów podczas Black Friday są ubrania zimowe. O 104 proc. wzrosło wyszukiwanie śniegowców (pamiętajcie, że nie nadają się one do wędrówki nad Morskie Oko, o czym przypomina nowe nagranie turystki nad Morskim Okiem), kurtka puchowa rośnie o 80 proc., a o 76 proc. częściej szukamy szalików. Tuż za podium z 74-procentowym wzrostem znalazły się płaszcze.

Jednak dlaczego ten materiał publikujemy w kategorii podróże? Bo okazuje się, że to właśnie wyszukania związane z wyjazdami bardzo mocno zaznaczają się w wyszukiwaniach Polaków. Google informuje, że wyraźnie rosną dwa hasła – "hotele Black Friday" i "loty Black Friday". Czyli w tym zakupowym szaleństwie nadal zabezpieczamy część budżetu na kolejne zagraniczne wyjazdy i wypoczynek. Tylko czy ruszamy poszukiwaniu słońca zimą, czy może jednak ma to być chwila relaksu i odpoczynku w kraju? Tego Google nie zdradził.

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Jednak zwłaszcza szukając lotów, bądźcie krytyczni i ostrożni, a najlepiej wstrzymajcie konie podczas Black Friday, bo najtańsze bilety lotnicze kupicie chwilę później. Jak pokazała analiza cen sprzed roku, której dokonał Skyscanner, najtańsze bilety lotnicze wcale nie były sprzedawane podczas Black Friday. Jeszcze lepsze oferty można było znaleźć podczas Cyber Monday (poniedziałek po Black Friday), a także w trakcie Travel Tuesday (pierwszego wtorek po święcie wyprzedaży).

Polacy nie chcą już byle jakich prezentów na święta. AI wpływa na wyszukiwania

Trzecią najliczniejszą grupą produktów szukaną podczas trwających już wyprzedaży z okazji Black Friday są kosmetyki. I tutaj dobrze ma się tania i poczciwa Isana, czyli marka własna sieci Rossmann, która notuje 48-procentowy wzrost zainteresowania. Jednak zdecydowanie szybciej od niej rosną zapytania o "nail art" (+93 proc. w skali miesiąca i aż 1112 proc. rok do roku), a także Rhode Skin (+113 proc. w miesiąc, +599 proc. r/r). Bardzo wysoko są także inne marki luksusowe – w ostatnim miesiącu wyraźnie urosły YSL (+77 proc.) i Chanel (+48 proc.), a w skali roku MAC Cosmetics (+156 proc.), Valentino (+87 proc.) i Prada (+80 proc.).

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Google zauważyło także jeszcze jedną zmianę w trendach. Ta dotyczyła sposobu wyszukiwania pomysłów na prezenty. Użytkownicy nie szukają już haseł typu "prezent dla mamy". Teraz ich zapytania są znacznie bardziej precyzyjne, np. "jaki prezent dla kogoś, kto lubi fotografować ptaki".