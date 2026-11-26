Łukasz Simlat już raz zachwycił u Jana Holoubka Fot. Kadr z "Rojsta Millenium" / Netflix; edycja: naTemat

Łukasz Simlat jako sołtys Lech Wojda we "Wśród nocnej ciszy" to rola, o której mówi teraz cała serialowa Polska. To nie jest jednak pierwsze spotkanie aktora z Janem Holoubkiem. W "Rojście '97" i "Rojście Millenium" stworzył postać, która zasługuje na miano kultowej.

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Serial HBO Max w reżyserii Jana Holoubka opowiada o zbrodni połanieckiej z Wigilii 1976 roku. Łukasz Simlat gra w nim Lecha Wojdę, sołtysa, bogacza i nieformalnego "króla Zrębina", inspirowanego Janem Sojdą. To człowiek pozornie bogobojny i życzliwy, który pomaga sąsiadom, modli się za nich i pożycza im traktor, a jednocześnie trzyma całą wieś w garści. Sam aktor nazywa swojego bohatera "socjopatycznym manipulatorem".

– Musiałem stworzyć bohatera, który daje pozór tego, że mógł zrobić to, co zrobił: zawładnąć taką masą ludzi i do czegoś ich przekonać. Umiał wykorzystać schematy i okoliczności panujące w tej wsi, w której mieszkali. (...) Dysponował gotówką, dysponował traktorem. Od tego traktora wszyscy byli uzależnieni. To są zależności, które budują hierarchię. Myślę, że był tego bardzo świadom i z premedytacją potrafił to wykorzystać – mówił w rozmowie z naTemat.

Simlat jest w tej roli absolutnie wybitny i to jego rola życia, o czym widzowie już wiedzą, ale w pełni przekonają się w kolejnych odcinkach (premiery co tydzień).

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"Lech Wojda to postać tak niejednoznaczna, że kilkukrotnie w ciągu jednego odcinka będziecie zastanawiać się, kim tak naprawdę jest. Simlat oddał tę niejednoznaczność mistrzowsko, chociaż jego bohater momentami jest malowany bardzo grubą kreską, a sam aktor lawiruje na cienkiej linie między świetnym aktorstwem a przesadą. W jednej scenie tę granicę przekracza, co dało mocno komiczny efekt i pachnie "Jokerem". Nie zmienia to faktu, że Simlat udowadnia, że jest fantastycznym aktorem i wyczynia w tym serialu cuda" – pisaliśmy w naszej recenzji "Wśród nocnej ciszy".

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Łukasz Simlat – twarz, którą wszyscy znają, ale nazwisko niekoniecznie

Kim jest aktor, który hipnotyzuje widzów HBO Max? Łukasz Simlat urodził się 11 grudnia 1977 roku w Sosnowcu. W 2000 roku skończył Akademię Teatralną w Warszawie, a od 2022 roku jest aktorem warszawskiego Teatru Ateneum. Na ekranie pojawił się w ponad 60 filmach i serialach.

Jego filmografia to prawdziwy przekrój polskiego kina ostatnich dwóch dekad: "Boże Ciało", "Fuga", "Druga Furioza", "Zjednoczone stany miłości", "Sonata", "Kochankowie z Marony", a także seriale "Pod powierzchnią", "Zmora", "Pionek" czy "Belfer". Za rolę w "Zjednoczonych stanach miłości" Tomasza Wasilewskiego odebrał w 2016 roku nagrodę za drugoplanową rolę męską w Gdyni, a rok później znowu triumfował, tym razem dzięki "Amokowi" Kasi Adamik. Za nominowane do Oscara "Boże Ciało" Jana Komasy dostał polski odpowiednik tej nagrody, Orła. Był nominowany też za wspomnianą "Sonatę" i "Śniegu już nigdy nie będzie".

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A mimo to wciąż jest jednym z najbardziej niedocenianych polskich aktorów, jeśli nie najbardziej niedocenianym. Simlat to twarz, którą zna każdy, choć nie każdy potrafi ją od razu podpisać nazwiskiem. Rzadko dostaje główne role (oby "Wśród nocnej ciszy" to zmieniło), a przecież potrafi zagrać wszystko: zmęczonego ojca, policjanta, księdza, mordercę. I zawsze jest w tym fantastyczny.

Simlat w "Rojście" też rozwala system. Sierżant Mika to rola z potencjałem kultowym

Zanim Simlat stał się "królem Zrębina", u Holoubka nosił policyjny mundur. W "Rojście '97" Netfliksa zagrał starszego sierżanta Adama Mikę. Ten jąkający się, ale sprawny i skuteczny policjant jest uwikłany w małomiasteczkowe układy, a jednocześnie z natury poczciwy i uczciwy. W recenzji drugiego sezonu Maja Mikołajczyk stwierdziła, że jako partner Anny Jass wypadł wręcz znakomicie.

Fot. kadr z "Rojsta: Millenium" / Netflix

To właśnie relacja z sierżant Jass (równie znakomita Magdalena Różczka), chyba pierwszą policjantką-lesbijką w polskich serialach, zrobiła z "Rojsta '97" coś więcej niż kolejny polski kryminał. Zupełnie niedopasowani, z burzliwą relacją, idealnie się uzupełniający. Świetnie zagrany i iskrzący chemią duet podbił serca widzów. Różczka i Simlat bez ceregieli skradli show Dawidowi Ogrodnikowi i Andrzejowi Sewerynowi.

Twórcy poszli za ciosem. W trzecim sezonie, "Rojście Millenium", to znów Jass i Mika są najbardziej eksponowanymi bohaterami. Mika, który bardzo niechętnie szykuje się do emerytury, prowadzi śledztwo w sprawie romskiej dziewczyny, ryzykując życie. "(...) Zarówno bohaterka grana przez Różczkę, jak i wykreowany przez Simlata jąkający się policjant to role z potencjałem kultowym (...). Konia z rzędem temu, kto znajdzie drugi tak charakterystyczny duet gliniarzy we współczesnej polskiej telewizji (nie wspominając już o kopalni cytatów, jaką są odzywki Miki)" – pisaliśmy.

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