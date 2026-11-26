Nadchodzi trudny 2027 rok? Zuber o inflacji, długu i możliwym kryzysie finansowym fot. naTemat

Droższa żywność, powrót podwyżek stóp procentowych, a w czarnym scenariuszu nawet załamanie złotego i dodatkowe dziesiątki miliardów potrzebne na obsługę długu. Ekonomista Marek Zuber w podcaście "Rozmowa naTemat" kreśli obraz polskiej gospodarki w przypadku kolejnego szoku. Ostrzega, że wystarczy światowy kryzys lub festiwal wyborczych obietnic, by sytuacja wymknęła się spod kontroli.

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Polska gospodarka wciąż rośnie, ale powodów do niepokoju przybywa. Marek Zuber, ekonomista, analityk rynkowy i wykładowca Akademii WSB, wskazuje na zagrożenia, które mogą uderzyć zarówno w finanse państwa, jak i portfele Polaków. Co istotne, nie wszystkie zależą od sytuacji międzynarodowej. Część problemów możemy zafundować sobie sami.

Dolar po 5 zł? Wystarczą obietnice polityków

Jednym z największych zagrożeń dla polskiej gospodarki w 2027 roku może okazać się kampania wyborcza. Zdaniem Zubera licytacja polityków na kolejne świadczenia socjalne może doprowadzić do gwałtownej reakcji inwestorów. Ekonomista przywołuje przykład Wielkiej Brytanii z 2022 roku.

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– Czyli takie chwilowe załamanie rynków. Odwrót od Polski, spadek złotego nie do tam 4,08, tylko do 5 złotych za dolara. Wysyp obligacji skarbowych – ostrzega Marek Zuber.

Co więcej, politycy nie musieliby nawet realizować swoich kosztownych obietnic. Wystarczyłoby ich ogłoszenie.

– 1800 plus zamiast 800 plus. 200 tysięcy na każde urodzone dziecko. Lub jakieś inne rzeczy. Naprawdę taka zapowiedź wystarczy – podkreśla ekonomista.

Droższa żywność i kredyty. "Mleko się wylało"

Nawet zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie i spadek cen surowców energetycznych nie uchronią nas, zdaniem Zubera, przed wszystkimi konsekwencjami dotychczasowych podwyżek. Wzrost kosztów produkcji już się dokonał, a jego skutki konsumenci mogą odczuć z opóźnieniem.

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– Mleko się wylało, czyli nawozy sztuczne w Polsce, weźmy tylko Polskę, bardzo mocno podrożały, tu głównie ze względu na cenę gazu. Taki mocznik podrożał o 50 proc. w stosunku do cen z lutego czy z marca – mówi gość "Rozmowy naTemat".

To zła wiadomość również dla kredytobiorców, którzy liczyli na dalsze obniżki stóp procentowych. Zdaniem ekonomisty w 2027 roku kierunek może się odwrócić.

– Inflacja w przyszłym roku będzie podwyższona. Pytanie tylko, czy do takiego poziomu, żeby trzeba było te stopy procentowe podwyższać. Na dzisiaj wydaje mi się, że tak. Mam nadzieję, że nie więcej niż o 50 punktów bazowych – zaznacza Zuber.

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Pęknięcie bańki AI może uderzyć w Polskę

Kolejnym zagrożeniem jest sytuacja na światowych giełdach. Ekonomista dostrzega podobieństwa między obecnym entuzjazmem wokół sztucznej inteligencji a bańką internetową, która pękła w 2000 roku.

Zuber zwraca uwagę na gigantyczne wyceny spółek technologicznych, oczekiwania dotyczące ich przyszłych zysków oraz wzajemne finansowanie się przedsiębiorstw z sektora AI. Ewentualne załamanie mogłoby ograniczyć konsumpcję na świecie i uderzyć w polską gospodarkę.

W takim scenariuszu, według szacunków ekonomisty, Polska mogłaby potrzebować dodatkowych 50–70 mld zł na obsługę zadłużenia.

– Na pierwszy ogień przesuniemy inwestycje. Ale myślę, że to nie wystarczy. (...) Będzie to naprawdę bardzo, bardzo ciężkie – ostrzega.

Polska wciąż ma szansę. Ale pod pewnymi warunkami

Mimo licznych zagrożeń Marek Zuber nie przekreśla perspektyw polskiej gospodarki. Szansę widzi w przyspieszeniu inwestycji publicznych, wykorzystaniu środków z KPO oraz poprawie sytuacji niemieckiej gospodarki. W jego ocenie wzrost polskiego PKB w 2027 roku wciąż może przekroczyć 3 proc.

Dlaczego jednak nie zbudowaliśmy odpowiednich rezerw na czas kryzysu? Czy zakupy złota przez NBP mogą osłabiać polską walutę? I jak technologiczna rywalizacja Chin ze Stanami Zjednoczonymi może wpłynąć na przyszłość Europy?

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