Wielka zmiana dla kierowców w UE od 29 listopada. Fot. Vladimir Tretyakov/shutterstock.

Kierowców czekają kolejne zmiany związane z unijnymi przepisami. Tym razem chodzi o nowe zasady ws. informacji o samochodach. Nie każdy właściciel auta będzie jednak musiał się do nich dostosować.

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Environmental Vehicle Passport (EVP) to cyfrowy paszport samochodu. Znajdą się w nim informacje m.in. o emisji spalin, zużyciu energii i stanie akumulatora. Dane konkretnego auta będzie można sprawdzić w jednym miejscu, zamiast szukać ich w różnych materiałach producenta.

Cyfrowy paszport pojazdu (EVP). Rewolucja przy zakupie auta używanego

Nowe rozwiązanie może przydać się przede wszystkim osobom poszukającym używanego samochodu. Jak zauważa Instytut Transportu Samochodowego, dzięki EVP łatwiej będzie sprawdzić informacje o wybranym aucie.

Właściciel lub osoba zainteresowana pojazdem sprawdzi ile paliwa zużywa auto i jakie ilości zanieczyszczeń emituje. W przypadku samochodów elektrycznych i hybrydowych dostępne będą również dane dotyczące akumulatora.

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Paszport będzie zawierał:

informacje o emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, zużycie paliwa oraz energii elektrycznej, zasięg w trybie elektrycznym, moc układu napędowego, dane dotyczące trwałości akumulatora trakcyjnego w autach elektrycznych i hybrydowych.

– Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym homologacji pojazdów w zakresie emisji i trwałości akumulatorów – Euro 7 paszport środowiskowy ma umożliwić identyfikację parametrów ekologicznych konkretnego pojazdu oraz zapewnić dostęp do jednolitych i wiarygodnych danych – powiedział Sławomir Taubert z Centrum Ochrony Środowiska ITS, cytowany przez RMF FM.

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Nie będzie trzeba wozić nowego dokumentu w samochodzie. Paszport będzie dostępny wyłącznie w wersji cyfrowej. By uzyskac informacje, wystarczy zeskanować kod QR umieszczony w pojeździe. Producent zdecyduje, czy kod zostanie wygrawerowany, czy wyświetlany na ekranie. Zgodnie z wymaganiami dostęp do danych ma być zapewniony przez minimum 20 lat od wyprodukowania samochodu. Obowiązek przygotowania paszportu spoczywa na producencie, a nie na kierowcy.

Od kiedy paszport EVP będzie obowiązkowy? Dwie kluczowe daty

Pierwszy etap zmian rozpocznie się 29 listopada 2026 roku. Wymagania będą wtedy dotyczyć nowych typów samochodów osobowych i lekkich dostawczych, które uzyskają homologację według normy Euro 7. Kolejny etap zaplanowano rok później - 29 listopada 2027 roku. Od tego dnia paszporty środowiskowe będą musiały mieć wszystkie nowe samochody osobowe i lekkie dostawcze wprowadzane na rynek Unii Europejskiej.

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Zmiany nie dotyczą aut, które są już użytkowane. Właściciele nie będą musieli wyrabiać cyfrowego paszportu ani podejmować żadnych działań w związku z nowymi przepisami.