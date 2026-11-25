Blachy z pralki, duch Forda T i cena poniżej 100 tys. Jeździłem nowym Fordem Transitem City Fot. naTemat.pl

Nowy elektryczny Ford Transit City nie udaje luksusowego vana – ma być tani, prosty do bólu i po prostu zarabiać pieniądze. Sprawdziłem na ulicach hiszpańskiej Marbelli, jak prowadzi się dostawczak wyceniony na 99 tysięcy złotych netto, dlaczego jego kanciasta bryła ma głęboki sens i na czym inżynierowie zaoszczędzili aż za bardzo.

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Po raz pierwszy chyba widziałem przedstawicieli marki, którzy zachwalali samochód, mówiąc o tym, czego w nim nie ma. Wymieniali z dumą, że nie ma tu zbędnych ekranów, wodotrysków i multimedialnych bajerów.

Jest pełen minimalizm z zachowaniem podstawowej użyteczności. I to dobrze, bo nowy elektryczny Transit City to jest auto do ciężkiej pracy. Ma wozić paczki, przesyłki, dostawy do sklepów, narzędzia i wszystko, co sobie mniejszy czy większy przedsiębiorca zamarzy. Ma być zwrotny, tani i po prostu zarabiać.

Elektryczny dostawczak bez wodotrysków

Więc w środku i na zewnątrz jest tanio, ale raczej solidnie. Na tyle, żeby nikogo nie bolały parkingowe rysy i zadrapania, ale żeby całość nie rozpadła się po pierwszym sezonie. Ford najwyraźniej oszczędzał też na stylistach. Kilka miesięcy temu musiałem oddać na złom starą pralkę. I chyba wiem, co się stało z jej blachami. One chyba służą właśnie tutaj!

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Ford Transit City Fot. naTemat.pl

To auto ma w sobie coś z ducha legendarnego Forda T. Jest do bólu proste i uczciwe. Powiem wam, co ma: kamerę cofania, dobrze działające systemy wspomagania jazdy, klimatyzację, ekran współpracujący ze smartfonem i dosłownie kilka podstawowych funkcji.

Po co wozić powietrze w akumulatorze? Bateria 56 kWh w Fordzie Transit City

Za tym surowym projektem stoi czysta matematyka, a nie przypadek. Inżynierowie Ford Pro przeanalizowali dane z rynku aut dostawczych o ładowności do jednej tony i odkryli prostą prawdę: aż 90 procent kierowców takich elektryków pokonuje dziennie mniej niż 110 kilometrów.

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Co więcej, firmy, które kupiły pierwsze elektryczne dostawczaki "na zapas", szybko zrozumiały swój błąd – gigantyczna bateria kosztuje fortunę i drastycznie zabiera ładowność, choć w miejskiej pracy z nocnym ładowaniem w bazie w ogóle nie jest potrzebna.

Ford Transit City Fot. naTemat.pl

Dlatego Transit City dostał akumulator o pojemności 56 kWh. Według normy WLTP zapewnia on 254 km zasięgu w cyklu mieszanym, ale w typowo miejskiej eksploatacji homologowany zasięg rośnie aż do 380 kilometrów.

To z nawiązką wystarcza kurierom, hydraulikom, ekipom remontowym czy firmom rozwożącym po mieście świeżą pościel do hoteli. Realnie wystarczy na ponad 200 km przy jeździe bez oszczędzania prądu. Gdy pisaliśmy, że nowy Ford wjeżdża do Polski, zwracaliśmy uwagę, że to ponad dwa razy więcej, niż dziennie potrzebuje większość klientów.

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Transit City nie powstał "od zera" w Fordzie. To konstrukcja produkowana w Chinach przez Jiangling Motors (JMC), partnera Forda. Mimo, że wygląda bardzo podobnie, to różni się od chińskiej w wielu aspektach. Chińska ma napęd na tył, europejska na przód, inna jest bateria (mimo tej samej pojemności), inne podobno silniki.

Jak jeździ elektryczny Ford Transit City? Test w Marbelli

Pojeździłem tym autem po dość ruchliwych uliczkach hiszpańskiej Marbelli. Wolałbym na plażę, ale w Fordzie uparli się, żeby pokazać dziennikarzom realia pracy tego auta. Powiem tak: wiem, że robota kuriera czy dostawcy nie jest lekka. Ale w sumie dzięki tej przejażdżce wiem też, że odpowiednie auto robi w tym zawodzie niesamowitą różnicę.

Ford Transit City Fot. naTemat.pl

Jak się tym jeździ? Nieźle. Ford zawsze dobrze zestrajał zawieszenia, tym razem też się udało – podobnie jak wcześniej elektryczny Ford Explorer, który zaskakiwał zwrotnością. To dostawczak, więc trzeba wziąć poprawkę na to, że najlepiej się nim jeździ, jak ma jakieś pół tony na pace.

Puste auto z pewnością prowadzi się nieco gorzej, ale tak już musi być. Jest zwrotny, wystarczająco dynamiczny i aż dziw człowieka bierze, że spod maski nie wydobywa się charakterystyczny klang zmęczonego diesla. Jest cichutko.

Z zewnątrz to nie jest piękne auto. O wiele bardziej podoba mi się klasyczny Ford Transit, który w porównaniu do młodszego brata jest wręcz stylistyczną perełką. Ale do tego wyglądu idzie się przyzwyczaić. Poza tym on jest podyktowany jedną ważną rzeczą: prostotą. To auto ma być do bólu nieskomplikowane. Prosta rama, akumulator, silnik.

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Ford Transit City Fot. Ford

W środku jest dość spartańsko, ale też praktycznie. Siedzi się wygodnie, szkoda, że kierownica nie jest regulowana. Duże lusterka boczne zapewniają dobrą widoczność, do wyboru są 3 tryby jazdy. Jest nieduży ekran, system łatwo łączy się ze smartfonem, radio gra tak sobie, ale za to wszystko można obsługiwać niezwykle intuicyjnie i w rękawiczkach. Pokrętła i przyciski są duże, solidne. Masz pewność, że to się może i wytrze przez lata, ale nie odpadnie i nie przestanie działać.

Nie wiem, jaka ostatecznie będzie paleta kolorów, ale nie zdziwiłbym się, gdyby obejmowała dwa lakiery, które widziałem: biały dla mniejszej wersji, srebrnawy dla większej. Przez to ten mniejszy sprawia wrażenie zrobionego ze starej pralki, ale cóż. Możesz się z niego śmiać, ale po roku, dwóch, docenisz i podziękujesz.

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Bo rysy zamalujesz czymkolwiek. Drobna poprawka: do cennika wskoczyły jeszcze kolory granatowy, czarny i żółty. Biały jest bez dopłaty, pozostałe kosztują 2 750 zł, prócz żółtego, który wyceniono aż na 5 000 zł.

Ford Transit City Fot. naTemat.pl

Kanciasty jak pralka, pakowny jak magazyn. Wersje nadwozia Transita City

Te "blachy z pralki" mają też konkretne uzasadnienie inżynieryjne. Ponieważ Transit City powstał od zera na przednionapędowej platformie wyłącznie dla napędu elektrycznego (bez kompromisów wymuszonych przez silnik Diesla), konstruktorzy mogli przesunąć kabinę maksymalnie do przodu. Ściany boczne są niemal idealnie pionowe, tworząc regularny, maksymalnie ustawny sześcian.

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W gamie pojawiają się trzy główne warianty:

Furgon L1 H1: oferuje 1 tonę ładowności i 6,4 m³ przestrzeni ładunkowej, co pozwala bez problemu zmieścić z tyłu trzy europalety. Furgon L2 H2 (przedłużony i podwyższony): zabiera na pokład aż 1200 kg ładunku, oferuje 8,5 m³ pojemności i ma 3 metry długości przestrzeni ładunkowej – idealnie pod standardowe rury hydrauliczne czy gazowe. Podwozie do zabudowy (Chassis Cab): zaprojektowane od podstaw jako osobna konstrukcja, a nie przeróbka furgonu. Dzięki przedniemu napędowi ma bardzo niski próg załadunku i ładowność zbliżoną do 3,5-tonowego diesla, mieszcząc się w kompaktowych wymiarach. Ford oferuje gotowe zabudowy (skrzynia, kontener, regały) na jednej fakturze z fabryczną gwarancją, a w przyszłym roku dorzuci elektryczną przystawkę odbioru mocy (ePTO) do wywrotek, wind załadowczych czy chłodni.

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Ford Transit City Fot. naTemat.pl

Załadunek tego auta będzie stosunkowo łatwy: wszystkie drzwi zapewniają dobry dostęp do stosunkowo nisko położonej przestrzeni. Wszystko jest nieźle spasowane i nie wygląda tandetnie.

Kabina Forda Transit City: podłoga do zmywania i zero udawania

W środku króluje filozofia: ma być łatwo wsiąść, łatwo wysiąść i łatwo posprzątać. Podłoga jest zmywalna, a plastiki i tapicerki dobrano tak, by przetrwały lata szorowania roboczymi ubraniami.

Mimo spartańskiego charakteru na pokładzie znalazło się dokładnie to, co ułatwia dzień pracy:

manualne, fizyczne pokrętła od klimatyzacji (nie trzeba klikać w ekran w rękawiczkach!), 12-calowy ekran dotykowy z bezprzewodowym Apple CarPlay i Android Auto, bezkluczykowe uruchamianie auta, podgrzewany fotel kierowcy, zestaw systemów bezpieczeństwa i kamera cofania.

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Ford Transit City Fot. naTemat.pl

Cena i koszty Forda Transit City. Kalkulator zamiast emocji

Transit City nie zastępuje większego i bardziej luksusowego Transita Customa, lecz staje obok niego w ofercie jako tańsza, wyspecjalizowana alternatywa do miast i stref czystego transportu. Do tych kopcący diesel w wielu miastach już nie wjedzie, a towary trzeba jakoś dostarczać. Choć o tym, czy SCT w Warszawie podobno działa, wciąż się dyskutuje, raporty pokazują, że Strefy Czystego Transportu to problem dla co piątego auta w Polsce.

Dla przedsiębiorcy najważniejsza rubryka znajduje się jednak w Excelu. Według wyliczeń Forda całkowity koszt posiadania i użytkowania (TCO) elektrycznego Transita City jest średnio o około 4000 euro niższy niż w przypadku porównywalnego auta z silnikiem Diesla.

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Ford Transit City Fot. Ford

Już kilka lat temu testy kurierskie pokazywały, że elektryczny samochód dostawczy opłaca się w firmie – po pewnym czasie każdy dzień jego eksploatacji jest tańszy niż w przypadku diesla.

Do tego dochodzą przeglądy serwisowe co 2 lata, standardowy moduł telematyki Ford Pro (zapobiegający nieplanowanym przestojom) oraz zaplecze 800 centrów Transit Center i ponad 500 mobilnych serwisów w całej Europie.

No i teraz najlepsze: podstawowa mniejsza wersja w kolorze białym kosztuje 99 900 złotych netto. Zresztą słowo "podstawowa" może być mylące, bo bardziej wypasionej i tak nie ma. Dopłaca się tylko za inny lakier i rodzaj zabudowy paki.