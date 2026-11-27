Lexus pokazał w Polsce dwa nowe SUV-y. Pierwszy kultowy, drugi największy w gamie Materiały prasowe Lexus

Warszawski "Koneser" rzadko ogląda takie premiery. Gwiazdami wieczoru były oczywiście auta: nowy Lexus NX oraz zupełnie nowy, elektryczny Lexus TZ, które po raz pierwszy w Polsce można było obejrzeć z bliska.

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Oba modele przyjechały w topowych wersjach Omotenashi i z nowym lakierem Sonic Tellus, który debiutuje w gamie marki. Wspólny mianownik? Minimalizm we wnętrzu, przyciski Hidden Switches, najnowsze multimedia oraz pakiet systemów wsparcia kierowcy Lexus Safety System+ 4. Najciekawsze kryje się jednak pod maską – i w podłodze.

Nowy Lexus NX: szósta generacja hybrydy i wreszcie konkretny zasięg EV

Lexus NX to jeden z filarów sprzedaży marki, więc Japończycy podeszli do zmian bardzo konkretnie. Oprócz odświeżonego nadwozia i przeprojektowanej kabiny, na liście opcji pojawił się Sensory Concierge. To system, który spina w całość oświetlenie wnętrza, nagłośnienie, klimatyzację, zapach oraz podgrzewanie i wentylację foteli – wszystko po to, żeby dopasować klimat w aucie do nastroju pasażerów.

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Prawdziwa rewolucja zaszła jednak w napędach. Pod maskę trafiły hybrydy szóstej generacji, które są mocniejsze i mają wydajniejszą sekcję elektryczną. Najmocniej zyskała wersja plug-in, czyli Lexus NX 450h+:

moc systemowa wynosi 307 KM , akumulator litowo-jonowy ma 23 kWh pojemności, zasięg w trybie czysto elektrycznym przekracza 100 km (to aż o 40 proc. więcej niż w dotychczasowym modelu), sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 6,1 s .

Co ważne z punktu widzenia codziennej jazdy, NX 450h+ dostał nie tylko pokładową ładowarkę AC o mocy 11 kW, ale też możliwość szybkiego ładowania prądem stałym (DC) z mocą 50 kW. W hybrydach plug-in to wciąż świetny argument, zwłaszcza na dłuższych trasach.

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Dla tych, którzy nie chcą bawić się w kable, zostaje klasyczna pełna hybryda, czyli Lexus NX 350h. Auto będzie dostępne z napędem na przód lub na cztery koła E-FOUR. Dzięki mocniejszej części elektrycznej poprawiła się dynamika – wariant E-FOUR przyspiesza do "setki" w 7,3 s.

Elektryczny Lexus TZ: ponad 5 metrów długości i salon na kołach

Jeśli NX to ewolucja sprawdzonego hitu, to nowy Lexus TZ jest już zupełnie inną historią. To duży, w pełni elektryczny SUV klasy premium, zaprojektowany według koncepcji "Driving Lounge". Wystarczy rzut oka na wymiary: 5100 mm długości i 3050 mm rozstawu osi.

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W środku zmieszczono sześć miejsc w trzech rzędach. W drugim czekają wygodne fotele kapitańskie, ale, co wcale nie jest oczywiste w tej klasie, trzeci rząd też ma oferować sporo miejsca nad głową i na nogi. Do tego dochodzi świetne wyciszenie, dedykowany tryb jazdy Comfort oraz dach panoramiczny w standardzie, który ciągnie się aż nad głowy pasażerów z samego tyłu.

Jak przystało na flagowego elektryka, parametry napędu nie pozostawiają wiele do życzenia:

akumulator o pojemności 95,8 kWh , łączna moc układu 408 KM (300 kW) , inteligentny napęd na cztery koła DIRECT4 , przyspieszenie 0–100 km/h w 5,4 s , zasięg do 530 km na jednym ładowaniu.

W kwestii ładowania Lexus również nie poszedł na skróty. Lexus TZ ma pokładową ładowarkę AC o mocy 22 kW (co mocno przyspiesza ładowanie z miejskich słupków), a na szybkich ładowarkach DC przyjmie do 150 kW. Uzupełnienie baterii od 10 do 80 proc. ma zająć około 35 minut.