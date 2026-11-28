W nowym sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" Polacy zabrali głos w sprawie Donalda Tuska i potencjalnego scenariusza, w którym obecny szef rządu utrzymuje władzę po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Ankietowani odpowiedzieli na pytanie, czy w takim wypadku chcieliby zmiany na fotelu premiera. Jedna grupa wiekowa daje powód do myślenia.
Przyszłe wybory parlamentarne mają odbyć się jesienią 2027 roku. Data głosowania do Sejmu i Senatu nie została jeszcze wyznaczona, ale przewiduje się, że Polacy pójdą do urn między 14 października a 12 listopada. Kampania wyborcza formalnie wystartuje "z dniem ogłoszenia aktu właściwego organu o zarządzeniu wyborów". Warto jednak mieć na uwadze, że wyborcy zaczynają baczniej przyglądać się działaniom władzy i poszczególnych partii na długo przed oficjalnym rozpoczęciem rywalizacji o mandaty.
W minionych tygodniach obecny rząd koalicyjny był wyraźnie krytykowany przez część obywateli za eskalację sporu o Trybunał Konstytucyjny. Nastroje niesprzyjające władzy Donalda Tuska pogłębiają przedstawiciele opozycji (m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz Sławomir Mentzen, szef Nowej Nadziei). W ostatnich dniach listopada tego roku medialną burzę wywołała również kwestia podpisania umowy przez MON z kontrowersyjnym przedsiębiorstwem Palantir Technologies, wzbudzając obawy o cyfrową suwerenność Polski. Ponadto ceny w sklepach rosną.
W nowym sondażu Polacy odpowiedzieli, czy Donald Tusk powinien zostać premierem, gdy koalicja utrzyma władzę
SW Research przeprowadziło dla "Rzeczpospolitej" sondaż, w którym spytało Polaków o to, czy widzą Donalda Tuska na stołku szefa rządu po przyszłorocznych wyborach. "Czy gdyby obecna koalicja rządząca utrzymała władzę po najbliższych wyborach parlamentarnych, chciałby Pan / Pani, żeby doszło do zmiany na stanowisku premiera?" – takie pytanie padło w ankiecie.
Aż 46,4 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi "tak", zaś 29,9 proc. przyznało, że "nie". Zdania na ten temat nie miało 23,7 proc. badanych. Najbardziej niepokojący dla szefa rządu powinien być procentowy wynik w kategorii wiekowej "do 24 lat" – 61,2 proc. młodych Polaków chciałoby zmiany na stołku premiera w przypadku wygrania przez koalicję następnych wyborów parlamentarnych. Tylko osoby zaliczające się do kategorii "50 lat i więcej" odpowiedziały negatywnie na pomysł potencjalnego ustąpienia Tuska. Im większe miasto, tym mniejsze poparcie dla tego pomysłu.
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Sondaż został przeprowadzony wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 24-25 listopada 2026 r., a analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próbę dobrano w sposób losowo-kwotowy.
Przypomnijmy, że w badaniu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym na zlecenie "Super Expressu", po którym prawicy zrzedną miny, respondentów zapytano o hipotetyczny wybór między dwoma szerokimi blokami politycznymi. Pytanie brzmiało: "Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, a na liście znalazłyby się dwa bloki: partii tworzących obecną koalicję rządową oraz ugrupowań prawicowych (PiS, obie Konfederacje i Rozwój Plus), na kogo oddałbyś głos?".
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