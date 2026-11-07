Gdyby Tusk znał ten sondaż wcześniej... 40 proc. Polaków mówi, że wpłynie to na wybory Fot. KPRM / Flickr

Wojna o Trybunał Konstytucyjny przemodelowała nastroje przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Najsilniejszy cios nadchodzi ze strony młodych wyborców w wieku 25–34 lata, z których aż 44 proc. deklaruje zmianę preferencji politycznych pod wpływem ostatnich wydarzeń.

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Najnowszy sondaż SW Research dla rp.pl to ostrzeżenie dla strategii "żelaznej miotły". Aż 50,3 proc. badanych uważa, że siłowa eskalacja wokół Trybunału Konstytucyjnego obniży poparcie dla rządu, podczas gdy Karol Nawrocki na roli obrońcy instytucji zyska w oczach wyborców. Niemal 40 proc. Polaków zapowiada, że ten kryzys bezpośrednio wpłynie na ich głos przy urnach.

Tusk wrzucił granat i dostał odłamkiem. Sondaż: awantura o TK przemodeluje wybory

Zmiany w bastionie TK miały oczyścić przedpole przed wyborami w 2027 roku, ale fala uderzeniowa zmiotła notowania ekipy rządzącej – po kolejnym nowym sondażu widać, że Tusk płaci za TK. Tylko 18 proc. Polaków wierzy, że awantura wokół TK pomoże koalicji, za to co drugi badany wieszczy jej sondażowy zjazd. Karol Nawrocki wychodzi ze starcia poturbowany wizerunkowo, lecz wzmocniony politycznie.

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W opublikowanym 7 listopada badaniu agencja SW Research zadała respondentom dwa kluczowe pytania: jak eskalacja wokół TK wpłynie na poparcie dla głównych aktorów sporu oraz czy wpłynie ona na ich osobiste decyzje przy urnach wyborczych. Zauważmy jedynie, że pytania dotyczyły odczuć wyborców, nie zaś ich dokładnych preferencji.

Aż 50,3 proc. Polaków jest przekonanych, że siłowa awantura w alei Szucha osłabi poparcie dla rządu Donalda Tuska. W scenariusz politycznego zysku władzy wykonawczej wierzy zaledwie 18,2 proc. badanych. To nie jedyne takie badanie – także inny nowy sondaż pokazuje skalę problemów Tuska.

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Zupełnie inaczej wygląda bilans Karola Nawrockiego. Choć prezydent przerwał wizytę w Afryce, osobiście przepychał się w drzwiach z sędzią i urządził z Boguckim medialny teatr o "wchodzeniu pierwszym", a smaczki z wejścia do TK dopiero wychodzą na jaw, to w oczach opinii publicznej zdołał narzucić narrację obrońcy ładu przed bezprawiem rządu: 39,3 proc. uważa, że jego notowania wzrosną, przy 31,3 proc. wieszczących spadek.

40 procent wyborców zmieni zdanie. Bunt młodych

Najważniejszy wniosek z badania kryje się jednak w odpowiedzi na pytanie o wpływ kryzysu na zbliżające się wybory parlamentarne – i po nowym sondażu Tusk ma powód do nerwów. Aż 39,2 proc. ankietowanych wprost deklaruje: spór o Trybunał Konstytucyjny wpłynie na to, na kogo oddadzą głos. Przeciwnego zdania jest 46 proc., a 14,8 proc. nie ma wyrobionej opinii. Co ciekawe: nie pytano jednak o przepływy głosów, czyli o to, czy wyborcy KO przejdą na stronę PiS lub innej partii.

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