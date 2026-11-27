Donald Tusk apelował do prezydenta, chwilę przed wetem ws. kolejnej ustawy. Fot. shutterstock

Karol Nawrocki zdecydował, że zawetuje kolejną ustawę. Chodzi o nowelizacje przepisów podatkowych dotyczących PIT, CIT i ryczałtu. Niedługo przed ogłoszeniem tej decyzji prezydenta ostrzegał Donald Tusk. Mówił, na konferencji, że brak podpisu w tej sprawie to "polityczny samobój" dla głowy państwa.

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Piątek 27 listopada to termin, w którym prezydent Karol Nawrocki musiał podjąć decyzję, czy podpisze ustawę wprowadzającą m.in. nowe progi PIT i nową stawkę podatkową. Tak też zrobił, ale zanim to nastąpiło, Donald Tusk na konferencji prasowej w Brukseli został zapytany o ten wątek. Wtedy z ust premiera padło ostrzeżenie.

Tusk do Nawrockiego: Bardzo bym nalegał, żeby prezydent to dzisiaj podpisał

– Bardzo bym nalegał, żeby prezydent to dzisiaj podpisał, bo mówimy o bardzo konkretnym interesie milionów Polek i Polaków; to podniesienie progu podatkowego, to ratowanie wynagrodzeń w takich zawodach jak nauczyciele czy pielęgniarki, ratowanie tych wynagrodzeń przed opresją podatkową. Bo ludzie w Polsce zarabiają dużo więcej, w ciągu tych 3 lat w bardzo wielu grupach pojawiły się spore podwyżki (..) i później ludzie czują się rozczarowani, bo zarabiają, tak jak marzyli o tym, wyraźnie więcej, ale nagle wpadają w drugi próg – mówił premier.

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Zdaniem szefa rządu ewentualne weto prezydenta do wspomnianej ustawy byłoby dla Nawrockiego "politycznym samobójem".

Nawrocki jednak zawetował ustawę ws. progów podatkowych

Szef rządu jeszcze wtedy nie wiedział, że kilkadziesiąt minut później Karol Nawrocki zawetuje nowe progi podatkowe. Klasie średniej trudno będzie to wyjaśnić, bowiem jednym z głównych założeń ustawy było przesunięcie drugiego progu podatkowego ze 120 tys. do 130 tys. zł rocznego dochodu.

Zapowiadana w sierpniu rewolucja w podatkach przewidywała też wprowadzenie 24-procentowej stawki PIT dla osób zarabiających od 130 tys. do 150 tys. zł. Dopiero dochody przekraczające tę kwotę miały być opodatkowane według obecnej, 32-procentowej stawki.

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Prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę, bo nie zgodził się z proponowanym kierunkiem zmian. W nagraniu opublikowanym w piątek na platformie X zarzucił rządowi, że projekt przyniósłby korzyści tylko niewielkiej grupie podatników, a jednocześnie zwiększył obciążenia części przedsiębiorców.

– Ta ustawa dzieli obywateli. Niewielu daje, większości odbiera. Wybranej wąskiej grupie obniża podatki, a przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników podnosi obciążenia, pomija większość pracujących i płacących daniny oraz została przygotowana i uchwalona w sposób budzący zasadnicze zastrzeżenia. Dlatego nie podpiszę tej ustawy – powiedział prezydent.

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