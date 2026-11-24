Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Fot. Anastasiia Akh

System kaucyjny czekają kolejne zmiany. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wycofać z niego shoty witaminowe, wydłużyć ważność bonów do 90 dni i zwolnić duże apteki z obowiązku przyjmowania opakowań. Wiadomo też, co z jednorazowymi butelkami szklanymi.

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O planowanych korektach mówiła wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Jak podaje Portal Spożywczy, Sowińska zapowiedziała rezygnację ze zbiórki tzw. shotów witaminowych. Wiceministra przyznała, że włączenie ich do systemu było błędem.

Zmiany w systemie kaucyjnym. Shoty witaminowe znikną, apteki i małe sklepy zyskają ulgę

Duże apteki o powierzchni powyżej 200 mkw. nie będą musiały przyjmować opakowań objętych kaucją. Ministerstwo chce też zwolnić małe sklepy z obowiązku prowadzenia ewidencji. Chodzi o punkty, które pobierają kaucję przy sprzedaży napojów, ale nie przyjmują pustych opakowań. Obecnie muszą zapisywać, ile takich napojów kupiły i sprzedały w ciągu roku.

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Kolejne zmiany w systemie kaucyjnym dotyczą bonów wydawanych za zwrot opakowań. Ministerstwo chce, aby były ważne przez 90 dni. Obecnie część sklepów stosuje krótszy, 30-dniowy termin, który budził zastrzeżenia klientów.

Ministerstwo wcześniej zaleciło sklepom wydłużenie ważności bonów. Większość sieci handlowych już to zrobiła. Według Anity Sowińskiej rozwiązało to około 80 proc. problemów zgłaszanych przez klientów. Ministerstwo chce jednak, by 90-dniowy termin znalazł się bezpośrednio w ustawie. Ułatwiłoby to sklepom rozliczenia z operatorami systemu. Nie wiadomo jeszcze, czy przepisy uda się zmienić przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.

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Sowińska odniosła się też do pomysłu objęcia kaucją jednorazowych butelek szklanych, w tym tzw. małpek po alkoholu, jako nowego opakowania w systemie kaucyjnym. Jak zapowiedziała, ministerstwo nie planuje takiej zmiany przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Wcześniej ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska mówiła, że jednorazowe butelki szklane mogą trafić do systemu w 2028 roku.

Wzrost opłaty produktowej w 2027 roku ma zmotywować firmy

Ministerstwo pracuje natomiast nad zmianami w opłacie produktowej. Jest ona nakładana na producentów, którzy nie osiągają wymaganych poziomów zbiórki opakowań. Resort chce ją podwyższyć, aby bardziej motywowała firmy do udziału w systemie kaucyjnym. Dla producentów oznacza to, że system kaucyjny czeka wielka zmiana.

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Jak pisaliśmy w naTemat, system kaucyjny znów uderzy po kieszeni opornych: w 2026 roku opłata produktowa wynosi 3 zł za kilogram opakowań. Od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie do 15 zł. Tak duża podwyżka może wpłynąć na decyzje przedsiębiorców. Dla części firm przystąpienie do systemu kaucyjnego może okazać się tańsze niż dalsza sprzedaż napojów w opakowaniach bez kaucji.

Podczas debaty "Hyde Park Kaucyjny. Konkrety, doświadczenia, pytania bez uników" Anita Sowińska podsumowała dotychczasowe wdrażanie systemu. Wiceministra wystawiła mu "mocną czwórkę", biorąc pod uwagę działania operatorów, producentów napojów, sklepów i konsumentów.

Sowińska zwróciła też uwagę na dezinformację i problemy z komunikacją przy wprowadzaniu systemu. Przypomniała, że Polska jest drugim co do wielkości rynkiem w UE, na którym działa system kaucyjny. System kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 roku.

Wiceministra chce, by 2027 rok posłużył do poprawy logistyki i organizacji zbiórki. Resort nie planuje dużej zmiany ustawy przed wyborami. Zamierza wprowadzić jedynie mniejsze poprawki. Sowińska opowiedziała się też za utrzymaniem kilku operatorów systemu. Jej zdaniem taki model sprzyja konkurencji i pozwala rozwijać sieć automatów.