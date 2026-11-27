Na linii Donald Tusk – Pałac Prezydencki znowu zaiskrzyło Fot. Shutterstock; Pixelshot; montaż: naTemat

W piątek Karol Nawrocki zawetował nowelizację przepisów podatkowych dotyczących PIT, CIT i ryczałtu. Wywiązała się z tego medialna przepychanka między premierem Donaldem Tuskiem a rzecznikiem prezydenta Rafałem Leśkiewiczem. Tym razem jednak, w duchu zbliżających się świąt, do rozmowy został wciągnięty jeszcze Grinch.

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W piątek 27 listopada Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu nowych progów podatkowych. Do kolejnego weta prezydenta odniósł się w mediach społecznościowych Donald Tusk, a niedługo potem dostał odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego.

"Świąteczna" wymiana zdań między premierem a rzecznikiem prezydenta. Dostało się... Grinchowi

Donald Tusk skomentował weto Karola Nawrockiego jednym krótkim zdaniem. A właściwie, ściślej mówiąc, jednym zdaniem i hasztagiem. Dodatkowo postanowił wykazać się kreatywnością i nawiązać w swoim wpisie do zbliżających się świąt.

"Zabrać ludziom pieniądze przed świętami potrafią tylko Grinch i Karol Nawrocki. #SzkodliweWeto" – napisał premier w serwisie X.

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Chwilę później Tusk dostał odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego. Rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz podchwycił "świąteczną" narrację premiera i odpowiedział mu w podobnym tonie.

"Panie Premierze Donaldzie Tusku, nie każda ustawa zapakowana w świąteczny papier jest prezentem dla Polaków" – napisał w serwisie X Leśkiewicz. Na zakończenie dorzucił jeszcze: "A Grincha najlepiej poszukać przed lustrem".

Co zakładała ustawa podatkowa? Prezydent tłumaczy weto

Przypomnijmy, że w piątek mijał termin na podpisanie przez Karola Nawrockiego ustawy podatkowej. Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji prezydenta Donald Tusk na konferencji prasowej w Brukseli ostrzegał Nawrockiego przed ewentualnym wetem.

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– Bardzo bym nalegał, żeby prezydent to dzisiaj podpisał, bo mówimy o bardzo konkretnym interesie milionów Polek i Polaków – mówił premier. Jego zdaniem ewentualne weto prezydenta do wspomnianej ustawy byłoby dla Nawrockiego "politycznym samobójem". Kilkadziesiąt minut później pojawiła się informacja o tym, że prezydent nie podpisze ustawy.

Jednym z głównych założeń projektu było przesunięcie drugiego progu podatkowego ze 120 tys. do 130 tys. zł rocznego dochodu. Zapowiadana w sierpniu rewolucja w podatkach przewidywała też wprowadzenie 24-procentowej stawki PIT dla osób zarabiających od 130 tys. do 150 tys. zł. Dopiero dochody przekraczające tę kwotę miały być opodatkowane według obecnej, 32-procentowej stawki.

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Prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę, bo nie zgodził się z proponowanym kierunkiem zmian. W nagraniu opublikowanym w piątek na platformie X zarzucił rządowi, że projekt przyniósłby korzyści tylko niewielkiej grupie podatników, a jednocześnie zwiększył obciążenia części przedsiębiorców.

– Ta ustawa dzieli obywateli. Niewielu daje, większości odbiera. Wybranej wąskiej grupie obniża podatki, a przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników podnosi obciążenia, pomija większość pracujących i płacących daniny oraz została przygotowana i uchwalona w sposób budzący zasadnicze zastrzeżenia. Dlatego nie podpiszę tej ustawy – powiedział prezydent. Oprócz tego dodał jeszcze: "Oczekuję takich zmian podatkowych, które będą korzystne dla większości obywateli, tak jak to zapowiadała obecna koalicja w roku 2023".