Po nowym sondażu prawicy zrzedną miny. Przejęcie władzy nie takie pewne. Fot. Shutterstock

Spłynęły wyniki nowego sondażu, w którym sprawdzono, kto wygrałby wybory, gdyby Koalicja 15 Października startowała w jednym bloku, a w drugim prawica z Konfederacjami, PiS i Rozwojem Plus. Okazuje się, że partie, które obecnie są przy władzy, uzyskały więcej głosów niż opozycja. Różnica jest jednak niewielka.

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"Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, a na liście znalazłyby się dwa bloki: partii tworzących obecną koalicję rządową oraz ugrupowań prawicowych (PiS, obie Konfederacje i Rozwój Plus), na kogo oddałbyś głos?" – takie pytanie zadano respondentom w badaniu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Wyniki nowego sondażu. Rywalizacja dwóch bloków pozytywna dla rządzących

Sondaż przeprowadzono 18 i 19 listopada na próbie 1018 dorosłych Polaków. W rezultacie zobaczyliśmy, jak ankietowani rozstrzygnęliby hipotetyczną rywalizację dwóch szerokich obozów. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

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W tym starciu więcej głosów biorący udział w badaniu oddali na jedną listę Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Unii Centrum. Koalicja rządząca uzyskała dokładnie 54 proc.

Natomiast 46 proc. poparło potencjalny sojusz ugrupowań prawicowych. "W ankiecie należało wskazać jedną z dwóch opcji – nie przewidziano odpowiedzi 'nie wiem / nie mam zdania'" – czytamy w analizie badania.

Wspólny start prawicy jest jednym ze scenariuszy, o których coraz częściej mówi się w kontekście wyborów parlamentarnych 2027. Ugrupowania tego obozu dopinają wielki układ na prawicy i prowadzą rozmowy dotyczące tzw. paktu senackiego, czyli porozumienia w sprawie wspólnych kandydatów do Senatu.

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Pojawiają się również spekulacje o wystawieniu jednej listy do Sejmu. Na razie nie wiadomo jednak, czy partie zdecydują się na taki krok ani, czy Morawiecki i Kaczyński pogodzą się dla objęcia władzy. Szczególnie że Mateusz Morawiecki ostatnio mówił, że nie zamierza tego zrobić i odciął się zupełnie od PiS.

Prof. Kik zwraca uwagę, że wszystko się może jeszcze wydarzyć do wyborów

Jak zauważył prof. Kazimierz Kik, analizując wyniki najnowszego sondażu, sytuacja jest bardzo dynamiczna, a polska prawica "jest pochłonięta wzajemnymi sporami". Według politologa trudno wyrokować, kto wygra wybory parlamentarne 2027 i który blok zyska większe poparcie. Wszystko się może jeszcze wydarzyć.

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– Żyjemy w okresie wielkich przemian i wiele będzie zależało od czynników zewnętrznych. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów prezydenckich we Francji wiosną przyszłego roku. Nie wiadomo też, jakie będą nastroje polityczne w Niemczech. Mamy poza tym ciągle wojnę w Ukrainie – tłumaczył w rozmowie z "Super Expressem".

Sprawdzili, czy Polacy wierzą, że koalicja rządząca utrzyma władzę

Dodajmy, że ostatnio w naTemat opisywaliśmy też wyniki sondażu pracowni SW Research (przeprowadzonego na zlecenie Onetu). Sprawdzono w nim, jaka część ankietowanych uważa, iż obecna koalicja rządząca utrzyma władzę po wyborach.

Z uzyskanych deklaracji wynikało, że 43,7 proc. oceniło, iż obóz rządzący nie ma na to realnych szans, więc po tym sondażu Tusk ma powód do nerwów. Odmiennego zdania było 36,1 proc. ankietowanych, którzy wierzą w dalsze rządy obecnej większości. Co piąty uczestnik badania (20,2 proc.) wybrał odpowiedź "trudno powiedzieć".

Rozkład głosów nieco różnił się też pod względem płci odpowiadających. Wprawdzie zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn przeważał sceptycyzm wobec przyszłości obecnego gabinetu (odpowiednio 42,5 proc. oraz 45 proc.), to jednak wyraźna dysproporcja widoczna była w grupie optymistów – w utrzymanie władzy przez koalicję wierzyło 31,1 proc. kobiet i 41,5 proc. mężczyzn.

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