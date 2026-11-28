W trzecim odcinku serialu "Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka w sposób bardzo realistyczny przedstawiono ekshumację Fot. materiał prasowy

Serial "Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka jest przejmującym obrazem ludzkiego okrucieństwa, który wziął na warsztat prawdziwą zbrodnię z czasów PRL-u. Trzeci odcinek ponurej produkcji dla części widzów może być zbyt przerażający. Jedna ze scen uderza w wyobraźnię z taką siłą, że instynktownie chce się odwrócić wzrok od małego ekranu. Podpowiadamy, która minuta stanowi największe wyzwanie.

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Po katastroficznej "Wielkiej wodzie" poświęconej powodzi tysiąclecia z 1997 roku i skąpanym w zimnych barwach "Heweliuszu" o katastrofie promu "Jan Heweliusz" w 1993 roku, Jan Holoubek pochyla się nad mrożącymi krew w żyłach wydarzeniami z lat 70., które rozegrały się na terenie dzisiejszego województwa świętokrzyskiego. Szczegóły dotyczące zbrodni połanieckiej do dziś wstrząsają.

"Wśród nocnej ciszy" skupia się na zmowie milczenia i zemście, która ma paskudne oblicze. W wigilię 1976 roku, w drodze na pasterkę szosą z Połańca do pobliskiej wsi Zrębin, zginęły trzy osoby: 18-letnia Krystyna w piątym miesiącu ciąży, jej 12-letni brat Mieczysław oraz mąż, 25-letni Stanisław. Po tragedii w lokalnej społeczności zapadła cisza. Holoubek, z właściwą sobie wrażliwością, wnika w mroczną naturę człowieka.

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Uważajcie na "Wśród nocnej ciszy". 3. odcinek nie jest dla ludzi o słabych nerwach

W trzecim odcinku serialu "Wśród nocnej ciszy" dowiadujemy się, że po około pół roku od makabrycznego zdarzenia prokurator podejmuje decyzję o ekshumacji. Widzimy, jak grób rodziny państwa Kaletów zostaje otwarty. Rodzice Krystyny i Miecia postanawiają samodzielnie przewieźć do prosektorium trumny z ciałami najbliższych. W drodze do placówki ojca, Władysława Kaletę (w tej roli Adam Woronowicz), ogarnia niepojęta rozpacz.

Tomasz Schuchardt i Jędrzej Hycnar w serialu "Wśród nocnej ciszy". Fot. materiał prasowy

Przy 43. minucie tego odcinka warto zachować ostrożność. Wówczas Holoubek odsłania przed nami wyjątkowo naturalistyczną scenę sekcji zwłok znajdujących się w stanie zaawansowanego rozkładu. Widok zniekształconych ciał leżących na zimnych, metalowych stołach przyprawia o dreszcze grozy. Z biegiem czasu ofiary straciły swoje dawne rysy.

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Scena z trzeciego odcinka "Wśród nocnej ciszy" działa na zmysły. Po reakcji postaci, które biorą udział w ekshumacji, możemy tylko domyślić się, jak odpychająca woń panowała w sterylnym pomieszczeniu.

Magdalena Biegańska i Adam Woronowicz w serialu "Wśród nocnej ciszy". Fot. materiał prasowy

W obsadzie miniserialu HBO – oprócz Woronowicza – znaleźli się m.in. Łukasz Simlat ("Amok"), Justyna Wasilewska ("Heweliusz"), Jędrzej Hycnar (gra The Blood of Dawnwalker), Tomasz Schuchardt ("Dom dobry"), Magdalena Biegańska ("Ołowiane dzieci"), Tomasz Włosok ("Kulej. Dwie strony medalu") i Marcin Bosak ("Rojst").

Fabuła "Wśród nocnej ciszy" otwiera poniekąd dyskusję na temat wiary. W wywiadzie z Olą Gersz dla naTemat Simlat wyznał, co go przeraża w katolicyzmie. – Bardzo mnie przeraża to, że sam katolicyzm stawia wiernego w pozycji winowajcy. [...] Dlaczego człowiek gorąco wierzący w Boga idzie do kościoła i przede wszystkim musi dostąpić rozgrzeszenia, żeby móc w czymś uczestniczyć – mówił.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Zbrodnia połaniecka, czyli zmowa milczenia w małej wsi

Dalsza część tekstu zawiera spoilery dotyczące serialu "Wśród nocnej ciszy".

Przypomnijmy, że za prawdziwą zbrodnią – której kulisy przedstawi dokument HBO Max – stał Jan Sojda, nazywany "królem Zrębina", który od lat żywił urazę wobec Kalitów (w serialu zastąpionych Kaletami), a bezpośrednim zapalnikiem stało się oskarżenie jego siostry o kradzież wędlin na weselu Krystyny i Stanisława.

Do zabójstwa Sojda wciągnął swoich najbliższych – szwagra Józefa Adasia oraz dwóch zięciów, Jerzego Sochę i Stanisława Kulpińskiego. Pomagał im też kierowca autobusu Henryk Witek, jedyny sprawca spoza ich rodziny. Rodzeństwo oraz Stanisław zostali wywabieni z kościoła pod pretekstem, że w domu awanturuje się ich pijany ojciec.