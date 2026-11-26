Polskie seriale przejęły Netfliksa Fot. kadr ze "Znieczulenia" / Netflix

Taki widok w rankingu Netfliksa to rzadkość. 25 listopada całe podium najchętniej oglądanych seriali w Polsce zajmują rodzime produkcje: "Prawo bestii", "Znieczulenie" i "Pod powierzchnią". W top 10 są też hity TVN sprzed lat. Skąd ta dominacja? Polska passa dopiero się rozkręca.

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Na pierwszym miejscu w top 10 seriali w Polsce wciąż króluje "Prawo bestii" Kaspra Bajona, czyli miniserial inspirowany sprawą seryjnego mordercy Mariusza Trynkiewicza, z Agnieszką Grochowską, Agnieszką Żulewską i Michałem Pawlikiem. Serial zadebiutował 18 listopada i już dobę później strącił z pierwszego miejsca "Znieczulenie". To tylko cztery odcinki, więc wielu widzów pochłania je w jeden wieczór.

Tuż za nim jest właśnie "Znieczulenie", pierwszy polski serial medyczny Netfliksa z Leszkiem Lichotą. Zadebiutował 4 listopada, od premiery okupował szczyt rankingu, a Netflix błyskawicznie zamówił drugi sezon. Z kolei na trzecim miejscu uplasowało się "Pod powierzchnią", thriller z Magdaleną Boczarską, Bartłomiejem Topą i Łukaszem Simlatem, który był emitowany na TVN w latach 2018-2019.

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Top 3 seriali Netfliksa na dzien 25 listopada Fot. zrzut ekranu z metflix.com

Netflix wypożyczył seriale TVN, a rezultaty widać gołym okiem

Zwykle w polskim top 10 Netfliksa przeplatają się zagraniczne hity, amerykańskie true crime'y i pojedyncze nadwiślańskie produkcje. Polskie seriale regularnie trafiają do zestawienia, ale żeby zajęły całe podium i jeszcze kilka miejsc niżej? To naprawdę nie zdarza się często. Bo 25 listopada w top 10 znalazły się również inne hity TVN sprzed lat: uwielbiana "Diagnoza" z Mają Ostaszewską oraz "Druga szansa", serial z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej.

Skąd hity TVN na Netfliksie? W październiku gigant streamingu podpisał umowę ze stacją, dzięki której do serwisu trafi niemal 450 godzin programów. Pierwsze tytuły pojawiły się 28 października, a widzowie mogą już obejrzeć m.in. kultową "Magdę M.", "Prawo Agaty", "Pułapkę", "Przepis na życie", "Lekarzy" czy świąteczne filmy z serii "Listy do M.". Z kolei nowe odcinki drugiego sezonu "Młodych glin" trafiają na Netfliksa godzinę po premierze w telewizji.

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Seriale nie znikają przy tym z Playera czy z HBO Max. TVN dostaje dodatkowy zarobek, a Netflix widzów, którzy z sentymentem wracają do starych hitów. Dla jednych to podróż do czasów, gdy na nowy odcinek "Prawa Agaty" czekało się cały tydzień, a młodsi mogą odkryć te seriale po raz pierwszy ("Magda M. robi furorę na TikToku wśród Zetek). Jak widać, ta strategia działa. Już kilka tygodni temu "Pułapka" i "Diagnoza" wskoczyły do top 10.

Netflix stawia na polskie seriale

Drugim powodem "polskiej dominacji" jest rosnąca liczba polskich produkcji oryginalnych Netfliksa. W tym roku do serwisu trafiły m.in. "Ołowiane dzieci", trzeci sezon "1670", "Lalka" (którą oglądał cały świat), drugi sezon "Matek pingwinów" oraz wspomniane "Prawo bestii" i "Znieczulenie". Są też filmy, jak "Podlasie", "Kolory zła: Czerń" czy "Mniej obcy" o Janie Borysewiczu.

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