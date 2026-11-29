Nowy sąsiad Jarosława Kaczyńskiego opowiada o atmosferze, jaka panuje w bliźniaku na Żoliborzu Fot. TomaszKudala / Shutterstock

Jarosław Kaczyński z powrotem wprowadził się do swojego domu na warszawskim Żoliborzu po tym, jak zakończono remont drugiej połowy bliźniaka przy ul. Adama Mickiewicza 49. Sąsiad prezesa Prawa i Sprawiedliwości udzielił wywiadu "Super Expressowi", opowiadając o tym, jak żyje się po sąsiedzku z liderem największej partii opozycyjnej. Wspomniał nawet o kotach.

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Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński wyprowadził się tymczasowo z Żoliborza pod koniec ubiegłego roku, kiedy ruszyły gruntowne prace remontowo-budowlane za ścianą jego domu, który stanowi połowę bliźniaka. Polityk uciekł od hałasu maszyn do swojego ciotecznego brata, Jana Marii Tomaszewskiego, który – zgodnie z medialnymi doniesieniami – ma mieszkać po drugiej stronie Wisły (na Pradze).

Remont przy ul. Adama Mickiewicza dobiegł już końca. Nowi właściciele lokum przylegającego do kamienicy szefa Prawa i Sprawiedliwości postawili na nowoczesną elewację, która wyraźnie kontrastuje z peerelowskim wykończeniem sąsiadującej połowy bliźniaka. Kaczyński powrócił na Żoliborz jesienią tego roku. Dziennikarzom udało się dotrzeć do jego sąsiada i zapytać go o relacje z nim.

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Kaczyński wrócił na Żoliborz po remoncie. Nowy sąsiad mówi wprost, jak mieszka się obok prezesa PiS

W wywiadzie dla "Super Expressu" pan Andrzej wyjaśnił, że komunikacja między nim a Kaczyńskim przyjęła wyjątkowo konstruktywny i niezwykle ludzki charakter.

– Dotychczasowa współpraca dobrosąsiedzka jest naprawdę bardzo pozytywna – stwierdził, zaznaczając, że znaczna część kwestii dotyczących wspomnianego remontu została omówiona bez żadnych zakłóceń.

Oczywiście w rozmowie z panem Andrzejem reporterzy nie mogli pominąć tematu kultowych mruczków prezesa PiS. – Kotów pana Kaczyńskiego dotychczas nie widujemy, może na wiosnę zaczną pojawiać się w ogrodzie – powiedział, dodając, że pupile polityka nie muszą martwić się o nieprzyjazne im zwierzęta w sąsiedztwie.

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– Mogą być spokojne, gdyż nie posiadamy psa i w najbliższym czasie nie planujemy w taki sposób powiększać naszej rodziny – zapewnił rozmówca gazety.

Dalsza część artykułu poniżej.

– Nasz sąsiad jest osobą publiczną, ale dotychczasowe kontakty dają nadzieję, że nie będziemy sobie zanadto przeszkadzać w funkcjonowaniu – skwitował nowy sąsiad Kaczyńskiego.

Przypomnijmy, że posiadłość polityka – jak wynika z oświadczeń pokazujących, jaki majątek ma Kaczyński – to dwupiętrowa budowla o powierzchni ok. 150 mkw. Jest zasłonięta wysokimi drzewami, billboardem oraz innymi budynkami mieszczącymi się wzdłuż wąskiej ulicy. Lata temu "Dziennik Gazeta Prawna " opisywał, jak wygląda wnętrze domu prezesa partii o charakterze prawicowym.

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