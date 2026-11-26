Karol Nawrocki ponownie znalazł się na szczycie rankingu zaufania CBOS. Fot. KSikorski/shutterstock.

Karol Nawrocki ponownie znalazł się na szczycie rankingu zaufania CBOS. Nie wszyscy politycy mogą jednak mówić o udanym listopadzie. Część z nich straciła zaufanie ankietowanych, a inni poprawili swoje wyniki.

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Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce w rankingu, z tym że w październiku ufało mu o 1 pkt proc. więcej badanych – wtedy Nawrocki miał na biurku nowy sondaż z wynikami jak marzenie. Obecnie pozytywnie ocenia go 52 proc. Polaków. Natomiast 34 proc. ankietowanych nie ufa prezydentowi, a 8 proc. jest wobec niego obojętnych. 5 proc. nie ma zdania, a 1 proc. nie kojarzy głowy państwa.

Sondaż zaufania CBOS. Karol Nawrocki liderem, ale z lekkim spadkiem

Drugie miejsce należy do Władysława Kosiniaka-Kamysza, choć jeszcze we wrześniu sondaż CBOS słodził wicepremierowi jak nigdy. Szefowi MON ufa 40 proc. badanych, a 30 proc. deklaruje wobec niego nieufność. Obojętny stosunek ma do niego 16 proc. ankietowanych. Z kolei 8 proc. nie zna ministra, a 6 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi lub odmówiło podania.

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Tuż za nim znalazł się Radosław Sikorski z wynikiem 39 proc. Szefowi MSZ nie ufa 31 proc. respondentów, a 13 proc. jest wobec niego obojętnych. 7 proc. nie ma zdania, natomiast 9 proc. nie kojarzy polityka.

W listopadowym badaniu CBOS sprawdził też, którzy politycy mają najwięcej przeciwników. Na pierwszym miejscu pod tym względem znaleźli się Grzegorz Braun i Jarosław Kaczyński. Nie ufa im 56 proc. ankietowanych.

Braunowi ufa 19 proc. badanych, a 12 proc. jest wobec niego obojętnych. W przypadku Jarosława Kaczyńskiego te wyniki wynoszą odpowiednio 24 i 14 proc. Kolejne 5 proc. ankietowanych nie miało zdania lub nie odpowiedziało na pytanie.

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Nie najlepszy wynik uzyskał też Donald Tusk. Premierowi nie ufa 50 proc. ankietowanych, a zaufanie do niego deklaruje 32 proc. Obojętny stosunek do szefa rządu ma 11 proc. badanych. Kolejne 6 proc. nie miało zdania lub nie odpowiedziało na pytanie.

W listopadzie gorzej oceniono większość polityków koalicji rządzącej. Radosław Sikorski stracił 5 pkt proc. zaufania, a Donald Tusk – 4 pkt proc. w porównaniu z październikiem.

Mniej osób ufa także Andrzejowi Domańskiemu, którego resort przygotował budżet 2027 – projekt rząd przyjął w sierpniu. Ministrowi finansów i gospodarki ufa obecnie 21 proc. badanych. To spadek o 4 pkt proc. Nie ufa mu 22 proc. ankietowanych, czyli o 3 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

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Gorszy wynik ma również Waldemar Żurek. Zaufanie do ministra sprawiedliwości deklaruje 26 proc. respondentów (spadek o 3 pkt proc.). Nie ufa mu 30 proc. badanych, co oznacza wzrost o 3 pkt proc.

Spadki w koalicji rządzącej. Wyjątkiem Rafał Trzaskowski

W lepszej sytuacji jest Rafał Trzaskowski, który jako jedyny polityk koalicji rządzącej zyskał w listopadowym badaniu. Ufa mu 37 proc. ankietowanych, o 2 pkt proc. więcej niż w październiku. Spadł też odsetek osób, które mu nie ufają – z 45 do 41 proc.

Sławomir Mentzen i Mateusz Morawiecki poprawili swoje wyniki w porównaniu z październikiem. Mentzenowi ufa obecnie 29 proc. badanych, czyli o 3 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Spadł też odsetek osób, które mu nie ufają – z 48 do 41 proc.

Więcej osób ufa również Mateuszowi Morawieckiemu – i to w momencie, gdy odkrywa karty ws. nowej partii. Były premier uzyskał 28 proc. wskazań, co oznacza wzrost o 2 pkt proc. Nie ufa mu 48 proc. ankietowanych. To o 6 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.