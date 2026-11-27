Zwrot akcji ws. protestu przed TK. Kaczyński triumfuje po decyzji sądu. Fot. Igor Piwowarczyk/Grand Warszawski/shutterstock., montaż: naTemat

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie miał zakończyć się za kilka dni. W sprawie nastąpił jednak zwrot, a Jarosław Kaczyński nie kryje zadowolenia. Prezes PiS zabrał głos i zaapelował do swoich zwolenników.

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Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję Rafała Trzaskowskiego w sprawie protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Demonstranci będą mogli zostać na alei Szucha także po 30 listopada.

Jarosław Kaczyński skomentował rozstrzygnięcie sądu w mediach społecznościowych. Stwierdził, że kolejni sędziowie nie chcą popierać, jak określił, nielegalnych decyzji polityków Koalicji Obywatelskiej.

Sąd uchyla decyzję Rafała Trzaskowskiego. Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym może trwać dalej

"Bezprawna decyzja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zakazująca zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym uchylona przez sąd! Kolejni sędziowie nie chcą ochraniać nielegalnych decyzji polityków Koalicji Obywatelskiej, a tym samym żyrować ich swoim nazwiskiem. To bardzo optymistyczne, choć walka o powstrzymanie bezprawnych działań tej władzy będzie trwać aż do samych wyborów parlamentarnych" – napisał na portalu X.

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Prezes PiS zachęcił też do przyjścia na niedzielną manifestację przed siedzibą TK. "Bądźmy tam razem!" – zaapelował.

Jak pisaliśmy w naTemat, sprawa trafiła do sądu po tym, jak w środę w kwestii protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym warszawski ratusz postawił sprawę jasno. Urzędnicy nie zgodzili się na przedłużenie zgody na zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Według pierwotnego rozstrzygnięcia protest miał zakończyć się najpóźniej 30 listopada.

Miasto uzasadniło swoją decyzję skargami mieszkańców, utrudnieniami w ruchu i obawami o bezpieczeństwo. Zwróciło uwagę, że demonstranci zajmują część jezdni, co utrudnia przejazd w okolicy. Ratusz wskazał również na możliwe problemy z przejazdem służb porządkowych i ryzyko zakłócenia porządku publicznego.

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W uzasadnieniu urzędnicy przypomnieli, że wolność zgromadzeń nie może naruszać praw pozostałych osób. "Szanując wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, należy pamiętać, że taka sama wolność przysługuje innemu człowiekowi, co wiąże się z poszanowaniem praw innych osób" – napisano.

Organizatorzy nie zgodzili się z rozstrzygnięciem i skorzystali z możliwości odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie. Na złożenie takiego środka mieli 24 godziny. Sąd przychylił się do ich stanowiska i uchylił decyzję miasta.

Spór o TK

W poniedziałek Anna Korwin-Piotrowska wydała oświadczenie w sprawie protestu przed Trybunałem. Zaprosiła do siedziby TK prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i komendanta stołecznego policji insp. Krzysztofa Ogrońskiego. Chciała porozmawiać z nimi o odblokowaniu wjazdu na teren instytucji. Wcześniej policja odmówiła Korwin-Piotrowskiej, a jej pismo ws. demonstracji pod TK wylądowało w koszu.

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Sędzia przypomniała, że Trybunał jest organem państwowym i musi mieć zapewnione warunki do normalnej pracy. Zwróciła też uwagę, że przez protest osoby przychodzące do TK w związku z prowadzonymi sprawami mają utrudniony dostęp do budynku.

Korwin-Piotrowska stwierdziła, że utrudniony dostęp do Trybunału narusza prawo obywateli do sądu. Podkreśliła też,że trzeba znaleźć rozwiązanie, które pozwoli organizować protesty, a jednocześnie zapewni TK możliwość normalnej pracy. Podczas zapowiadanego spotkania miały zostać ustalone zasady przywrócenia dostępu do budynku i wjazdu na teren.

Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwa od 18 września. Uczestnicy sprzeciwiają się przejęciu instytucji przez sędziów wybranych przez Sejm. Na alei Szucha rozstawili namioty i scenę, które blokują wjazd na teren TK.

Przypomnijmy, że konflikt wokół Trybunału zaostrzył się 30 października. Tego dnia Anna Korwin-Piotrowska zarządziła miesięczną przerwę w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Wówczas Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do kraju (samolot Nawrockiego nagle zawrócił nad Hiszpanią). Prezydent uznał, że doszło do "siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa". Po rozmowie ze Zbigniewem Kapińskim w Pałacu Prezydenckim, tuż po północy stało się to, na co wszyscy czekali: Nawrocki pojechał do TK. Przy wejściu doszło do nocnych przepychanek między prezydentem a grupą sędziów.

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