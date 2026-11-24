"Walka z braunizacją" Fot. X / Grzegorz Braun

Jeszcze kilka dni temu Mateusz Morawiecki ostrzegał przed radykalizmem lidera Konfederacji Korony Polskiej, uderzając w niego zbiorem ponad czterystu najbardziej kontrowersyjnych cytatów. Dziś Grzegorz Braun publikuje w sieci wymowne "selfie" – tym razem z bliskim współpracownikiem szefa Rozwoju Plus. Ten z pozoru niewinny kadr z Brukseli precyzyjnie trafia w antybraunowską narrację ugrupowania. Choć drugi główny bohater feralnej fotografii kompletnie oddala jakiekolwiek zarzuty.

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"W miarę postępów Konfederacji Korony Polskiej walka z 'braunizacją' zaostrza się" – napisał na X Grzegorz Braun. "Tymczasem w parlamencie eurokołchozowym dzień jak co dzień" – dodał europoseł, załączając do wpisu zdjęcie.

Na zdjęciu jest nie kto inny, jak Michał Dworczyk z Rozwoju Plus. To kolejne kontrowersyjne "selfie", które do internetu wrzuca Grzegorz Braun. Biorąc pod uwagę, że Michał Dworczyk jest bliskim współpracownikiem Mateusza Morawieckiego, sprawa błyskawicznie wywołała kontrowersje.

Rozwój Plus w ostatnich dniach ostro krytykował Brauna

Zaledwie pięć dni temu Mateusz Morawiecki poinformował o stworzeniu przez Rozwój Plus "alfabetu Brauna". Stowarzyszenie zebrało 417 nagrań z wypowiedziami polityka i umieściło je na stronie internetowej.

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"Nie chcecie Tuska? Nie chcecie Brauna? Kierujcie się na rozwój!" – tak ten pomysł zachwalał lider Rozwoju Plus, sugerując, że jego ugrupowanie ma być "latarnią dla wyborców", którzy obawiają się Tuska i Brauna, a zarazem tamą dla "niedasizmu" z jednej strony i "radykalizmu" z drugiej.

Spór na prawicy przybierał jednak znacznie ostrzejszą formę. "Pseudopatriotyzm Brauna to nie patriotyzm. Kpiny z religii, obrażanie polskiej historii i podważanie bezpieczeństwa Polski nie są powodem do dumy" – przekonywał były premier, zapowiadając, że braunowska prawica może przyczynić się do zwycięstwa obecnej strony rządowej w 2027 roku.

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W alfabecie Brauna znalazły się cytaty, z których wynika, że europoseł jest przeciwnikiem wojsk USA w Polsce, opowiada się za pozyskiwaniem prądu z Białorusi, chce likwidować NFZ i ZUS, zamierza "odkorkować gazociągi i ropociągi" z Rosji (w tym Nord Stream 2), uważa Konstytucję 3 maja za "pruską i brytyjską prowokację", a także co rusz unika deklaracji w sprawie Putina. Lista kontrowersyjnych wypowiedzi jest znacznie dłuższa.

Michał Dworczyk ucina dyskusję

"Żeby nie było wątpliwości: miejsce siedzenia podczas głosowań w PE nie zmienia linii politycznej Rozwoju Plus" – przekonuje Michał Dworczyk we wpisie na X.

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"Mówiąc poważnie – to naprawdę szkoda, że tak wielu ludzi nie rozumie lub nie chce zrozumieć, że z innym człowiekiem, nawet gdy fundamentalnie się z nim nie zgadzasz, można normalnie rozmawiać. Można być uprzejmym, niezależnie od poglądów" – zarzeka się europoseł.

Według Michała Dworczyka to właśnie do tego doprowadziła "polaryzacja i hejt, które wykorzystują dwie największe partie oraz ich wyznawcy". Warto dodać, że dosłownie kilka linijek wyżej znajduje się dygresja, w której europoseł sytuację w PiS nazywa "wyścigiem eunuchów, którzy muszą konkurować w udowadnianiu swojej wierności albo tego, kim są lub kim nie są".

Rozwój Plus oficjalnie potępia Brauna, tymczasem PiS zmienia zdanie

Wygląda na to, że kampania prowadzona przez Rozwój Plus mogła być kontrą na politykę PiS. W końcu czymś trzeba się odróżnić. Niedawno sieć obiegło inne "selfie" Grzegorza Brauna – tym razem był na nim uśmiechnięty Jarosław Kaczyński. Lider KKP zdecydował się poprzeć resztę prawicy w kwestii konfliktu wokół TK.

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Dziwnym trafem od jakiegoś czasu PiS coraz rzadziej uderza w kontrowersyjnego polityka. A nie zapominajmy, że Jarosław Kaczyński do niedawna był jednym z najbardziej zagorzałych krytyków Brauna spośród prawicowych dygnitarzy. Lider Prawa i Sprawiedliwości wykluczał potencjalny polityczny sojusz z europosłem, zarzekał się, że Braun jest "bardzo niebezpieczny", sugerował, że jego działania sprzyjają Rosji, krytykował za wypowiedzi kwestionujące zbrodnię w Auschwitz i nazywał KKP formacją "całkowicie niepoważną".

Dziś Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, mówi zupełnie innym językiem. – Nie dla Tuska oczywiście. 'Nie dla Brauna' w pakcie senackim to jest niemożliwe, bo nie będzie Senatu. Szeroki pakt senacki całej prawicy jest gwarancją odzyskania Senatu. My ten Senat chcemy odzyskać – tak do kwestii prawicowego paktu senackiego odnosił się polityk 24 listopada w Radiu ZET.

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