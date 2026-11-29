Denis Villeneuve jest rozczarowany, że "Avengers: Doomsday" mają premierę tego samego dnia co "Diuna: Część trzecia" Fot. materiał prasowy; kadry z filmów "Diuna: Część trzecia" i "Avengers: Doomsday". Montaż: naTemat

"Diuna: Część trzecia" wejdzie do kin tego samego dnia co "Avengers: Doomsday" spod szyldu MCU, czyli franczyzy największego kalibru. Każda część filmowej adaptacji prozy Franka Herberta miała pod górkę. Denis Villeneuve nie ukrywa rozgoryczenia sytuacją, w jakiej w grudniu znajdzie się produkcja zamykająca trylogię o Paulu Atrydzie. Kanadyjski reżyser ma jednak pod paroma względami znaczną przewagę. Jedną z tych kwestii wyłożyli mu na tacy miłośnicy superbohaterów..

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Ostatnia część trylogii "Diuna" kanadyjskiego reżysera jest luźną interpretacją książki "Mesjasz Diuny" pióra Franka Herberta, której akcja rozgrywa się kilkanaście lat po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. Religijna wojna Muad'Diba (SPOILER!) pochłania miliardy istnień. Przepowiedziany "mesjasz naginający czas i przestrzeń" wstępuje na Tron Złotego Lwa, stając się nowym Imperatorem Wszechświata. Paul Atryda posiada zdolności jasnowidztwa, dzięki którym dostrzega, że niemalże każda możliwa ścieżka losu prowadzi do ludzkiej zagłady. W trzeciej odsłonie ukochana antybohatera, Chani, spróbuje zawrócić go znad przepaści.

"Diuna: Część trzecia" Denisa Villeneuve'a ("Nowy początek"; "Blade Runner 2049") przejdzie drastyczną zmianę charakteru narracji, która zwróci się w kierunku mroku, co sugerowały zresztą wypowiedzi Timothéego Chalameta ("Wielki Marty") i reakcje uczestników CinemaConu w Las Vegas na pierwsze siedem minut filmu. Dodatkowo filmowiec postanowił jeszcze mocniej zdystansować się od pierwowzoru niż w poprzednich rozdziałach. Odejście od książki może być akurat warte zachodu. Wspomnijmy, że 15-minutowa sekwencja bitwy, która otworzy finał, w powieści liczyła zaledwie jedno zdanie.

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Denis Villeneuve boi się o "Diunę 3". Samą popularnością "Avengers: Doomsday" nie zapewni sobie jednak triumfu

"Diuna: Część trzecia" i "Avengers: Doomsday" (z Robertem Downeyem Jr. jako Doktorem Doomem) trafią na duży ekran 16 grudnia tego roku. Będzie to starcie na miarę "Barbie" Grety Gerwig i "Oppenheimera" Christophera Nolana, a nawet jeszcze większe. W wywiadzie dla amerykańskiego tygodnika "TIME" Villeneuve wyznał, że niepokoi go konkurencja, jaką stanowi dla jego "dziecka" film braci Russo ("Ja, ty i on"). Reżyser nie wymazał jeszcze z pamięci faktu, że droga, jaką pokonały poprzednie części "Diuny", też usłana była komplikacjami.

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Pierwsza "Diuna" ukazała się pod koniec pandemii . Osiągnęliśmy świetny wynik kasowy, i to w bardzo trudnych warunkach. Ale wiatry były przeciwne. "Diuna: Część druga" miała ukazać się jesienią, ale dwa strajki w Hollywood przesunęły ją na koniec zimy. Odnieśliśmy sukces, ale nie było łatwo. W końcu nie ma ani pandemii, ani strajków. Przed nami normalna premiera. Potem Disney postawił przeciwko nam największą franczyzę wszech czasów. Nie jestem głupi. To gigant. Denis Villeneuve o premierze "Diuny: Części trzeciej" i "Avengers: Doomsday" na łamach "TIME"

– Byłem głęboko rozczarowany, ale umówiliśmy się na ten termin. I na IMAX. [...] pogodziłem się z losem i pomodliłem do bogów kina. "Diuna” być może nie jest tak potężna jak "Avengersi", ale to smaczny kąsek o ogromnej sile rażenia. Mam nadzieję, że to przetrwamy – dodał twórca.

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Bez wątpienia oba tytuły poradzą sobie świetnie w box officie, zapewne z filmem "Avengers: Doomsday" wysuniętym na prowadzeniu. Sukces komercyjny jest jednym z fundamentów przemysłu filmowego, niemniej nie można umniejszać wartości walorom estetycznym, realizatorskim i aktorskim, a myślę, że w tym przypadku "Diuna: Część trzecia" zostawi daleko w tyle nowość od Marvel Cinematic Universe.

W fandomie MCU słychać zresztą więcej narzekania niż głosów zachwytu nad piątymi "Avengersami". Widzowie są znudzeni próbą wskrzeszenia hype'u, jaki towarzyszył "Końcowi gry" z 2019 roku. Wśród entuzjastów kinowego Herberta takich nastrojów raczej nie uświadczymy, a to dobrze wróży. Większość fanów Marvela jest przygotowana na zawód.

Przewiduje się, że twórcy "Diuny: Części trzeciej" mają wielką szansę na to, by wrócić do domu z dużą liczbą Oscarów. Wystarczy spojrzeć na przykład "Władcy Pierścieni: Powrotu króla", którego Amerykańska Akademia Filmowa nagrodziła 11 statuetkami, w tym w kategorii "najlepszy film".

Oscar w kategorii głównej dla "Powrotu króla" oceniany jest przez miłośników Śródziemia jako nagroda za całokształt dla trylogii. Jeśli w przyszłym roku w Dolby Theatre "Diuna: Część trzecia" zatriumfuje w ten sam sposób, będzie to znak, że Akademia wyraziła uznanie nie tylko dla jednej części, ale i dla całej reszty.