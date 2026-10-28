Finałowy zwiastun filmu "Diuna: Część trzecia" potwierdza zmianę względem książki Franka Herberta. Czy ma ona sens? Fot. materiał prasowy

"Diuna: Część trzecia" Denisa Villeneuve'a doczekała się finałowego zwiastuna, który potwierdził przypuszczenia wielu widzów. Kanadyjski reżyser postanowił rozpisać na nowo wątek jednej z postaci, pozwalając jej być najsilniejszym głosem sprzeciwiającym się decyzjom podejmowanym przez Paula Atrydę. Takie rozwiązanie tworzy dodatkowy konflikt.

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W nadchodzącym grudniu poczujemy się jak w lipcu 2023 roku. Wówczas obserwowaliśmy rywalizację między "Barbie" Grety Gerwig a "Oppenheimerem" Christophera Nolana. Za parę miesięcy (tego samego dnia) na srebrnym ekranie wylądują "Avengers: Doomsday" braci Russo oraz "Diuna: Część trzecia" Denisa Villeneuve'a, która tym samym zwieńczy pracę kanadyjskiego filmowca przy adaptacjach prozy Franka Herberta.

Ostatnia odsłona fantastycznonaukowej trylogii Villeneuve'a, która pochyla się nad treścią "Mesjasza Diuny", zapowiada się niezwykle ekscytująco. Odtwórca głównej roli, Timothée Chalamet ("Wielki Marty", "Tamte noce, tamte dni"), wyjaśniał swego czasu, że w trzecim rozdziale filmowej "Diuny" poczujemy drastyczną zmianę charakteru narracji. – To będzie najstraszniejsza część – mówił w lutym podczas wydarzenia organizowanego przez amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety" i telewizję CNN. To niejedyna rewelacja, jaka czeka historię o Paulu Atrydzie.

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Finałowy zwiastun filmu "Diuna: Część trzecia" potwierdza przewidywania fanów. To dobry znak

We wtorek (27 października) światło dzienne ujrzał finałowy trailer "Diuny: Części trzeciej", który już na wstępie potwierdza to, czego spodziewało się wielu miłośników sci-fi uniwersum. Zwiastun otwiera scena, w której Paul Atryda używa Głosu (techniki kontroli opanowanej przez Bene Gesserit), by zmusić księżniczkę Irulanę Corrino do wyjawienia mu szczegółów dotyczących planów jego obalenia. Córka Padyszacha Imperatora Szaddama IV ujawnia, że w spisek przeciwko Imperatorowi Muad'Dibowi jest zaangażowana miłość jego życia. Chani.

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Przypomnijmy, że u Franka Herberta matka dzieci Paula bezgranicznie go wspierała. W finale drugiej odsłony filmowej serii Chani sprzeciwiła się ścieżce, którą w przyszłości zamierza obrać wybranek jej serca. Klipy promujące "Diunę: Część trzecią" niejednokrotnie zaznaczały, że postać grana przez Zendayę ("Euforia", "Challengers") jest wyraźnie wstrząśnięta galaktycznym dżihadem. Czuje się oszukana przez Paula.

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Decyzja o zmianie względem oryginalnej fabuły może posłużyć Villeneuve'owi jako świetne narzędzie do przedstawienia, dlaczego dżihad przeprowadzony przez Atrydę jest moralnie zły. Wykorzystanie osoby, która znaczy dla Paula tak wiele, dodatkowo wzmocni konflikt zawarty w scenariuszu.

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Ostatnia część "Diuny" w reżyserii twórcy "Nowego początku" i "Blade Runnera 2049" pokaże, jak religijna wojna Muad'Diba (SPOILER!) pochłania miliardy istnień. Przepowiedziany "mesjasz naginający czas i przestrzeń" wstąpi na Tron Złotego Lwa, stając się nowym Imperatorem Wszechświata. Paul ma zdolności jasnowidztwa, dzięki którym dostrzega, że niemalże każda możliwa ścieżka losu prowadzi do ludzkiej zagłady.

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