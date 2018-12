To może być nowy plan PiS. Czy na wybory pójdziemy już w marcu?

Macierewicz w sejfie

Pawłowicz już w drodze do schowka

Tarczyński w kagańcu

Gowin obiecuje masową produkcję zielonej energii

Unijne szmaty, sorry, flagi, opuściły ministerialne piwnice i powiewają przed wejściem

Medialne widowiska pt. "Polska sercem Europy"



Idą wybory do PE!