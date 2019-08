Nieoficjalnie wiadomo, co Kaczyński z Kuchcińskim ogłoszą popołudniu. Szykuje się zmiana

Co Kaczyński z Kuchcińskim ogłoszą popołudniu? Szykuje się zmiana. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

AKTUALIZACJA:

czesnym popołudniem wszystko stanie się jasne – co ustalono na nocnej naradzie przy Nowogrodzkiej. Przybywa nieoficjalnych informacji, jak prezes PiS zamierza uciąć sprawę afery "Kuchciński Travel". Choć jeszcze parę dni temu Marek Kuchciński przepraszał i zarzekał się, że powodów do dymisji nie widzi, wszystko wskazuje na to, że rezygnacja nastąpi.O 12.30 prezes PiS ma wygłosić oświadczenie . Partia już teraz zaprasza, by śledzić transmisję.Według informacji "Wyborczej" Jarosław Kaczyński podczas wygłaszania oświadczenia nie będzie sam – towarzyszyć mu będzie Marek Kuchciński. I to marszałek poinformuje, że składa dymisję – ustaliła gazeta w dwóch źródłach w partii rządzącej.Takie decyzje zapadły na nocnych naradach przy Nowogrodzkiej. Politycy doszli do wniosku, że afera z lotami Kuchcińskiego szkodzi ugrupowaniu. Najnowszy sondaż wskazuje, że ponad 2/3 Polaków , a więc i zwolennicy PiS, uważają, że marszałkowi dymisja się należy."W PiS uważają, że dzięki dymisji sprawa z 'rodzinnymi lotami' przycichnie i trudniej będzie atakować rządzącą partię przed zbliżającymi się wyborami" – piszą w "Wyborczej" Agata Kondzińska i Justyna Dobrosz-Oracz Kto w Sejmie, na ostatnie tygodnie kadencji zastąpi Kuchcińskiego? Nieoficjalnie mówi się, że kandydatura wicemarszałka Ryszarda Terleckiego zdecydowanie odpada – on też bowiem nie zabłysnął , komentując sprawę lotów Marka Kuchcińskiego. Według informacji "Wyborczej" w fotelu marszałka zasiądzie Małgorzata Wassermann źródło: wyborcza.pl Nieoficjalne informacje potwierdziły się. O rezygnacji marszałka Kuchcińskiego piszemy tutaj