Od kwietnia do lipca będzie trwała tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Ministerstwo Obrony Narodowej podało także szczegóły dotyczące szkolenia rezerwy. Rezerwistów czeka trening trwający 2 lub 16 dni. Przed samą komisją lekarską stanie 230 tysięcy osób, w tym także kobiety.

Wszyscy grzmieli o powołaniach do wojska. Wreszcie ujawniono szczegóły. Fot. Krzysztof Kaniewski / REPORTER

Od grudnia media rozpisują się o mobilizacji do wojska, planowanych ćwiczeniach dla rezerwy oraz osób bez przeszkolenia

Jak poinformował serwis prawo.pl, teraz podano ustalenia w sprawie tegorocznej kwalifikacji wojskowej. Ta będzie trwać od 17 kwietnia do 21 lipca

Przed komisją staną też kobiety o przydatnych specjalizacjach jak psychologia, pielęgniarstwo, czy ratownictwo medyczne

Nadchodzi kwalifikacja wojskowa. Wiadomo też, co z wezwaniem na ćwiczenia

Od 17 kwietnia do 21 lipca będzie trwała kwalifikacja wojskowa. Całe przedsięwzięcie obejmie 66 dni roboczych, za wyjątkiem 2 maja i 9 czerwca. Przed komisją lekarską staną nie tylko 19-latkowie, ale także mężczyźni z roczników 1999-2003, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby.

Kwalifikacja obejmie także kobiety urodzone między 1999 a 2004 rokiem, które mają przydatne kompetencje. Mowa między innymi o wiedzy z zakresu medycyny, ratownictwa medycznego, psychologii, weterynarii oraz pielęgniarstwa.

– Zostanie im przedstawiona propozycja odbycia ćwiczenia rezerwy. Osoba, która się zdecyduje, będzie kierowana na ćwiczenie. Będzie ono trwało dwa dni. Co do zasady, będziemy chcieli, żeby to ćwiczenie było realizowane w weekendy – tłumaczył jeszcze w ubiegłym roku szef Wojskowego Centrum Rekrutacji płk. Mirosław Bryś. Teraz wiadomo, że wojsko faktycznie przewidziało ćwiczenia w dwóch wariantach. Pierwsze dotyczy dwóch dni w przypadku rezerwistów bez przeszkolenia i złożonej przysięgi. Drugi wariant to 16 dni dla osób już przeszkolonych.

Warto podkreślić, że w Polsce obowiązują cztery kategorie wojskowe: A, B, D, E. Po otrzymaniu kategorii można ubiegać się o jej zmianę. Cała procedura jest bardzo prosta. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Do podania należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie, stanowiące dowód, że nasz stan zdrowia nie pozwala już na służbę w wojsku, do jakiej nas wcześniej przypisano.

Ćwiczenia wojskowe w 2023 roku . Do wyboru kilka wariantów

Do wojska wciąż przyjmowani są także ochotnicy. Niestety, choć Wojsko Polskie stale poszerza swoją ofertę, przejście szkoleń wciąż jest niemal niemożliwe dla osób pracujących na pełen etat lub tych, które nie chcą składać przysięgi wojskowej.

Wojska Obrony Terytorialnej organizują 16-dniowe szkolenia w okresie ferii, ale również wakacji. Te jednak dotyczą przede wszystkim osób młodych, które mogą sobie na nie pozwolić.

W przypadku ćwiczeń weekendowych mowa zaś o 12-godzinnych ćwiczeniach w sobotę i niedzielę, powtarzanych przez kolejne 8 tygodni. One także kończą się złożeniem przysięgi.

Jak pisaliśmy w naTemat, raz do roku Wojsko Polskie organizuje jednodniowe ćwiczenia dla chętnych. W minionym roku odbywały się one od początku października do 8 listopada. Jednego weekendu prowadzono je równolegle jedynie w czterech miejscowościach.