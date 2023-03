Oto pięć książek, które pokochają widzowie "The Last of Us". Jest apokalipsa, są też zombie

Choć serial "The Last of Us", będący adaptacją kultowej gry Naughty Dog, opowiada o postapokaliptycznym świecie opanowanym przez grzyba z rodzaju Cordyceps, przede wszystkim skupia się na historii ludzi próbujących odnaleźć się w chaosie wywołanym przez pandemię. Oto 5 książek, które pochłoną widzów produkcji HBO tak, jak zrobiły to losy Ellie i Joela.

5 książek w klimacie serialu i gry "The Last of Us". Fot. Album Online / East News; "The Last of Us" HBO

Serial i gra "The Last of Us" to przede wszystkim opowieść o ludziach, którzy są świadkami upadku społeczeństwa i żyją w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez niezwykle niebezpiecznego grzyba z rodzaju Cordyceps.

W literaturze znajdziemy wiele dzieł poświęconych tematyce zachowań ludzkich w czasie apokalipsy.

Oto 5 książek, które skupiają się na relacjach międzyludzkich w obliczu zagłady (nie tylko zombie). Wciągają tak samo jak historia Joela i Ellie.

5 książek w klimacie "The Last of Us" (LISTA)

"Przegląd końca świata", Mira Grant

W "Przeglądzie końca świata" do apokalipsy dochodzi za sprawą połączenia się dwóch wirusów stworzonych przez człowieka podczas badań nad lekarstwami na raka oraz grypę. Kellis-Amberlee, bo tak nazywa się wirus, zamienia ssaki w zombie.

Ludzie żyją w strefach bezpieczeństwa, gdzie są notorycznie poddawani badaniom krwi. Jedyną formą przekazu, jaka istnieje, są blogi. Od wybuchu pandemii upłynęło dwadzieścia lat. "Georgia i Shaun Masonowie stają przed życiową szansą — są na tropie mrocznej konspiracji stojącej za wybuchem infekcji. Prawda musi wyjść na jaw, nawet jeśli jest śmiertelna" – czytamy w opisie pierwszego tomu serii pióra Miry Grant.

"Droga", Cormac McCarthy

"Droga" to postapokaliptyczna powieść amerykańskiego pisarza Cormaca McCarthy'ego, która opisuje wyczerpującą podróż ojca i syna przez spustoszone przez nieznany kataklizm Stany Zjednoczone. Bohaterowie poruszają się z wózkiem sklepowym po autostradach stanowych w kierunku południa, napotykając na swej drodze niebezpieczeństwa w postaci innych ocalałych.

"Ich wędrówka to wystawienie na próbę nie tylko humanistycznych wartości, ale również miłości między najbliższymi członkami rodziny" – brzmi opis słynnej powieści z 2006 roku.

"Bastion", Stephen King

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w "Bastionie" mistrza powieści grozy, czyli Stephena Kinga, mamy motyw broni biologicznej. Wybuchowi epidemii nie towarzyszy żadna detonacja bomb. Ot, wszystko zaczyna się od niewinnego przeziębienia, aż tu nagle ludzkość staje się gatunkiem zagrożonym wyginięciem.

Ci, którym udało się przetrwać, dzielą się na dwa obozy. Jedni chcą nieść dobro, inni zaś zło. Do głosu dochodzą najbardziej prymitywne instynkty.

"Stacja jedenasta", Emily St. John Mandel

W "Stacji jedenastej" kanadyjska powieściopisarka Emily St. John Mandeli przenosi czytelnika do regionu Wielkich Jezior w Ameryce Północnej, gdzie po wybuchu śmiercionośnej zarazy, która zabiła 99,9 proc. ludzkiej populacji, osiedlili się ocalali.

Główną bohaterką książki jest Kirsten Raymond, która na własne oczy widziała, jak w ciągu zaledwie miesiąca cała znana jej dotychczas cywilizacja upadła. Dwie dekady po zdarzeniu, które wywróciło życie na Ziemi do góry nogami, kobieta wiedzie koczowniczy tryb życia, stale podróżując z jednego miejsca do drugiego w towarzystwie trupy aktorów.

"World War Z", Max Brooks

W "World War Z" Max Brooks kreuje świat, w którym ludzkość walczy z zombie. Narrator powieści zebrał wywiady sprzed kilku lat, w których świadkowie apokalipsy opowiadają o jej początkach. Żywe trupy, choć nie należą do najszybszych istot, są niemalże niezniszczalne - jedynym sposobem, by je zgładzić, jest zniszczenie ich mózgu.

Wojsko próbuje przeprowadzić operację polegającą na poświęceniu dużej części populacji w celu ocalenia garstki ludzi ukrywającej się w bezpiecznej i lepiej zorganizowanej lokalizacji. W "World War Z" ludzka chciwość przeplata się z bohaterstwem, a sama książka przedstawia różne typy zachowań oraz reakcji na apokalipsę zombie.

O czym jest serial "The Last of Us"?

"The Last of Us" zaczyna się tak, jak większość dzieł ze swojego gatunku. Codzienne życie samotnego ojca, Joela, jak za pstryknięciem palcami zamienia się w piekło na ziemi. Po kilkudziesięciu latach od wybuchu pandemii grzyba z rodzaju Cordyceps mężczyzna pracuje jako przemytnik.

Pewnego dnia podejmuje się niebezpiecznego zlecenia od antyrządowej organizacji zwanej Świetlikami. Polega ono na bezpiecznym przetransportowaniu na Zachód nastolatki o imieniu Ellie. Nastolatka jest jedyną nadzieją na to, by świat mógł wrócić do względnej normalności.

W rolach głównych wystąpili Pedro Pascal ("The Mandalorian"), Bella Ramsey ("Gra o tron"), Nick Offerman ("Parks and Recreation"), Anna Torv ("Mindhunter"), Murray Bartlett ("Biały Lotos"), Gabriel Luna ("Terminator: Mroczne przeznaczenie") oraz Merle Dandridge ("Jednostka 19").