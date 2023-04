Czarnecki wrócił do sprawy śmierci Leppera. "Chciał się tą wiedzą podzielić"

Alan Wysocki

Śmierć Andrzeja Leppera wciąż budzi podejrzenia i to nie tylko wśród opinii publicznej. – To był człowiek, który dużo wiedział i chciał się tą wiedzą podzielić – powiedział Ryszard Czarnecki w rozmowie z "Super Expressem. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości wskazał jednak, że brakuje dowodów, by wykazać, że nie mieliśmy do czynienia z samobójstwem.