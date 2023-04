21-letnia Polka ma szansę wygrać w amerykańskim "Idolu". "Gęsia skórka" [WIDEO]

Coraz więcej artystek polskiego pochodzenia jest docenianych za oceanem. Najpierw było głośno o Sarze James. Teraz uwagę jurorów oraz fanów programu "American Idol" skradła 21-letnia Karolina Baran. Jej wykonanie utworu "Bruises" z repertuaru Lewisa Capaldiego zapewniło jej miejsce w najlepszej dwudziestce.

Karolina Baran, występująca pod pseudonimem artystycznym Kaeyra, to uczestniczka 21. sezonu programu "American Idol". W krótkim wywiadzie, który został pokazany przed jej debiutanckim występem, ujawniła, że tak naprawdę pochodzi z Polski.

Przed jej urodzeniem, 22 lata temu jej rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Na stałe ma tam swój dom. Biegle posługuje się językiem polskim. Jest też dobrze zorientowana w polskiej muzyce.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę i pamiętają to, ale Karolina dwa lata temu wystąpiła na festiwalu Top of the Top w Sopocie. Obecnie próbuje zawładnąć amerykańską sceną muzyczną.

21-letnia Kaeyra już w najbliższym wydaniu programu będzie walczyła o wejście do najlepszej dwunastki. Jakie są jej szanse?

Amerykańska widownia jest wprost oczarowana jej osobą. Utalentowana Polka podczas przesłuchań pokonała tysiące kandydatów. Pod filmikiem z jej występem, gdzie śpiewa numer "Bruises" z repertuaru Lewisa Capaldiego, pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Najlepszy głos tej edycji"; "Gęsia skórka"; "Świetnie śpiewa. Mam nadzieję, że wygra!"; "Wow. Ta dziewczyna jest niesamowita. To tak, jakby tylko ona była na tej scenie"; "Ona będzie w top 3. Ten głos, oczy i prawdziwy talent" – czytamy w komentarzach zachwyconych internautów.

Sara James też podbiła USA

Parę miesięcy temu USA, w innym talent show podbijała 14-letnia Sara James. Przypomnijmy, że jej kariera zaczęła się od występu w czwartej edycji programu "Voice kids" (którą wygrała) i od reprezentowania Polski w 2021 roku na Eurowizji Junior. James zaśpiewała wówczas autorski utwór "Somebody". Młoda artystka zajęła w konkursie drugie miejsce. Potem, w 2022 roku otrzymała "złoty przycisk" od samego Simona Cowella. Dostała się do finału programu "America’s Got Talent" i zaśpiewała przebój "Running Up That Hill", ale ostatecznie nie wygrała tej edycji.

W styczniu tego roku Sara spróbowała swoich sił w "gwiazdorskiej" wersji show, czyli "America's Got Talent: All-Stars", gdzie zaprezentowali się uczestnicy z różnych edycji. Charyzmatyczna nastolatka nie osiada na laurach i cały czas rozwija swoją karierę.

Ostatnio została nagrodzona pierwszym Fryderykiem w swojej karierze. Otrzymała statuetkę za Najlepszy Debiut Fonograficzny. Podczas gali, na której pojawiła się muzyczna śmietanka, zaśpiewała swój utwór pt. "Bloodline".