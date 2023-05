Dryjańska: Nic śmieszniejszego w tym roku nie przeczytacie. Biskupi odżegnują się od PiS [OPINIA]

6498 znaków lub 862 wyrazy – tyle zajmuje komiczny apel wyborczy, który biskupi wydali na Jasnej Górze w samym środku majówki. W skrócie: hierarchowie rzymskokatoliccy próbują udawać, że przez ostatnie osiem lat nie żyli w niesakramentalnym związku z PiS-em i wzywają do tego, by wszyscy byli dla siebie mili. Prawda, że słodko?

Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski (13.03.2023, zdjęcie ilustracyjne). fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

To byłby dobry stand-up, gdyby nie to, że swoje stanowisko episkopat przyjął zapewne na siedząco. Takiej mieszanki pustych słów, manipulacji i krokodylich łez wylewanych nad podzielonym społeczeństwem, biskupi nie zafundowali nam już dawno. Szkoda, by ten retoryczny skarb zamknięty w dziesięciu akapitach pozostał skryty w kłębach dymu z grilla.

Najśmieszniejszą częścią listu biskupów – choć to pewnie kwestia gustu – jest fragment, w którym przywódcy kościelni przekonują, że "Kościół nie jest po stronie prawicy, lewicy ani po stronie centrum". Ciekawe czy sami autorzy potrafili zachować kamienne twarze, gdy to pisali.

Mówimy o facetach, którzy w 2014 roku, gdy PiS szedł po władzę, objęli patronatem jego marsz. A potem było tylko gorzej. Biskupi Ignacy Dec, Antoni Dydycz, Edward Frankowski i Wiesław Mering jak niepyszni wycofali się w końcu z komitetu honorowego, bo nawet jak na standardy polskiego episkopatu to było już za bardzo po bandzie. Albo raczej: za bardzo publicznie po bandzie.

Nie przeszkodziło to potem klerowi – i jego prasie – ostro agitować za PiS–em i – wówczas jeszcze kandydatem na prezydenta – Andrzejem Dudą. A potem przyjmować, przyjmować i jeszcze raz przyjmować przywileje i pieniądze od partii rządzącej. Biskupi – politykom PiS, politycy PiS – biskupom. Osławione perpetuum mobile: stary mechanizm umożliwiający klerykalizację Polski środkami wydartymi z budżetu państwa.

"Kościół ma swoją własną stronę" – dowcipkują biskupi, tak przerażeni rzekomą instrumentalizacją swojej instytucji, że tradycyjnie pozwalają pod swoimi świątyniami zbierać podpisy pod każdym projektem ustawy wspieranej przez PiS. A gdy faceci w sutannach dopną swego – na przykład Trybunał Kaczyńskiego każe kobietom w Polsce rodzić płody bez głowy – z satysfakcją przyjmą od prezesa PiS "obronę kościołów" przed protestami społecznymi.

A przed wyborami będą zapraszać przed ołtarz i do salek katechetycznych kandydatów PiS. O mechanizmie tej symbiozy mówi Marek Zagrobelny, były działacz partii. Nie trzeba mu jednak wierzyć na słowo. Wystarczy popatrzeć, kto przemawia na mszach i kto jest bohaterem kazań. "Dystans" do partii politycznych, który – jak twierdzą biskupi – jest Kościołowi potrzebny, polega na tym, że podczas kampanii wyborczej reklamy PiS i jego polityków wiszą na kościelnym płocie.

Ręka rękę myje, choć trudno w kontekście tych brudnych zagrywek mówić o czystości. Prawo i Sprawiedliwość śle przelewy, obdarowuje nieruchomościami i zapisuje przywileje Kościoła w ustawach, a ten odwdzięcza się bez harmonogramu i podpisów. Nikt tak dobrze, jak biskupi nie wie, że nie trzeba formalizować związku, by doszło do pożycia. Kościół i PiS żyją więc na kocią łapę ósmy już rok, a teraz episkopat udaje, że PiS to tylko znajomy, jakich wielu.

Ten sam episkopat, który na przykład w 2020 roku zaprosił na jasnogórską ambonę ówczesną wicepremierkę Jadwigę Emilewicz. Ten sam, który od lat mąci katolikom w głowach w sprawie katastrofy smoleńskiej, by ze zwykłego wypadku zrobić dogodny dla PiS–u zamach, a ustami arcybiskupa Marka "tęczowej zarazy" Jędraszewskiego, podczas mszy na Wawelu z okazji urodzin braci Kaczyńskich, nazywa Lecha postacią równą królom. Ten sam episkopat, który jak płatny cień towarzyszy wierchuszce PiS–u podczas przecinania wstęg i odsłonięć pomników.

Otóż ten episkopat nie ma nic wspólnego z PiS-em i gorąco apeluje, by go przypadkiem nie instrumentalizować. Organizacja istniejąca 2000 lat uprzejmie prosi, by nie zdominowały go podmioty, które istnieją – w porywach – od lat 20. Tak, to ma sens.

Nie brakuje rzecz jasna pomniejszych śmiesznostek w stanowisku wyborczym biskupów. Wzruszający do łez – ze śmiechu – jest fragment, w którym episkopat poleca uwadze polityków "słuszne społeczne i zawodowe aspiracje kobiet" (zapewne w przeciwieństwie do niesłusznych, takich jak decydowanie o swoim ciele).

Bawią podziękowania, jakie hierarchowie składają obrońcom legendy Jana Pawła II przed prawdą o jego roli w kryciu gwałcenia dzieci. Ciekawe, o których polityków może chodzić? Przecież to nie może być laurka dla posłów PiS za uchwałę Sejmu, bo gdzie byłby ten dystans od partii politycznych?

Przeczytaj też: Biskup Bryl: "Chrześcijanin nie może żyć na koszt innych". Teolog: Te słowa mają potencjał nagonki

Zabawna jest maniera, z jaką hierarchowie upierają się, by zamiast o odwadze mówić o męstwie. Być może podświadomie uważają, że cecha ta kryje się w tej samej części ciała, co predyspozycje do kapłaństwa (w katolicyzmie rzecz jasna). Wesołość wzbudza ich prośba do mediów – ale przede wszystkim mediów publicznych – o rzetelność i dialog w sytuacji, gdy ich instytucja ma uprzywilejowany dostęp do anteny (o transmisjach nabożeństw już nie wspominając).

Stanowisko episkopatu ws. wyborów jest samo w sobie na wskroś polityczne. Pod rytualnymi wezwaniami do dbania o dobro wspólne i uczciwą rywalizację z oponentami, kryje się niepewność związana z tym, kto wygra wybory. Biskupi są mądrzejsi niż PiS, który otwarcie stawiał na Trumpa do tego stopnia, że nawet nie chciał się spotkać z Bidenem, więc ustawiają się frontem do każdej nowej władzy, także tej, którą miałaby stworzyć dzisiejsza opozycja. Po głosowaniu, gdy kurz opadnie, przyjdą ze stanowiskiem w dłoni i wyciągną rękę: po przywileje i pieniądze.