Już dziś półfinał Eurowizji! Z kim Blanka powalczy o finał i gdzie to oglądać?

Ola Gersz

Nadszedł ten dzień: drugi półfinał Eurowizji, a w nim Polska. Mimo że kontrowersji wokół "Solo" od początku nie brakowało, to według bukmacherów mamy duże szanse na awans do finału. Ale kto dziś wystąpi i z kim będzie rywalizować Blanka? O której godzinie rozpocznie się koncert w Liverpoolu? Oto wszystko, co warto wiedzieć o drugim półfinale.