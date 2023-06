Tusk zwrócił się do Dudy i przypomniał jego słowa o UE. "Dobry moment, by zamilczeć"

Donald Tusk skomentował wtorkowe orędzie Andrzeja Dudy dotyczące przewodniczenia Polski w pracach Rady Unii Europejskiej w 2025 roku. Lider PO zwrócił się do niego bezpośrednio i przypomniał jego słowa m.in. o "wyimaginowanej wspólnocie". – Wystarczająco, panie prezydencie, napsułeś – stwierdził.

Donald Tusk skomentował orędzie Andrzeja Dudy: Wystarczająco dużo, panie prezydencie, napsułeś Fot. Adam Burakowski / REPORTER

Środowe słowa Tuska dotyczą wtorkowego orędzia Andrzeja Dudy. Przypomnijmy, Duda mówił, że 20 lat temu w referendum unijnym Polacy potwierdzili przynależność Polski do świata Zachodu, a decyzja o wstąpieniu do wspólnoty bez wątpienia była dobra.

Zapowiedział też złożenie projektu ustawy, który "określi ramy tej współpracy w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady UE".

Tusk skomentował orędzie Dudy: Wystarczająco, panie prezydencie, napsułeś

Wielu komentatorów uważa jednak, że Andrzej Duda wystraszył się, iż swoim podpisem pod "lex Tusk" zamknął sobie drogę do politycznej kariery międzynarodowej po tym, jak skończy się jego kadencja i dlatego w orędziu wygłosił peany cześć Unii Europejskiej.

W środę, komentując orędzie Dudy, lider PO bezpośrednio się do niego zwrócił.

Wystarczająco dużo, panie prezydencie, napsułeś, jeśli chodzi o nasze relacje z UE . Chyba byłeś, panie prezydencie, bardziej autentyczny, kiedy mówiłeś, że Unia to jest " baju baju dla frajerów ", " wyimaginowana wspólna " i nikt nam w obcych językach tutaj nie będzie... Ja pamiętam te cytaty. Donald Tusk do Andrzeja Dudy

Tusk powiedział, że "antyeuropejskość Dudy jest bardziej autentyczna niż jego nadzwyczajne wygibasy w ostatnich tygodniach". – Więc serio – trudno to poważnie skomentować – zaznaczył.

– Jeśli to jest próba uniemożliwienia przyszłemu rządowi prowadzenia spraw europejskich, byłby to groźny sygnał, więc też mój apel do prezydenta Dudy: zostawcie już te sprawy następcom. Wasi następcy po wyborach będą bez porównania bardziej kompetentni od was – stwierdził lider PO.

I dodał: – To dobry moment, żeby wreszcie zamilczeć. Jeśli nie możecie nic pozytywnego i dobrego zrobić, wykorzystując naszą pozycję w Europie, to przynajmniej przestańcie zasypywać nas orędziami, inicjatywami i innymi niepoważnymi pomysłami.

Tusk roześmiał się po pytaniu pracownika TVP Info

Donald Tusk podczas środowej konferencji ogłosił kolejną manifestację – 16 czerwca na placu Wolności w Poznaniu. Na spotkaniu z liderem PO był też pracownik TVP. Zadał on pytanie, które rozbawiło polityka.

– W poniedziałek 12 czerwca będzie miał premierę serial Michała Rachonia pt. "Reset" o stosunkach Polski z Rosją w latach 2007-2015. Czy zamierza pan go obejrzeć? – takie dokładnie pytanie zadał Michał Dudzik z TVP Info.

Tusk się roześmiał, ale odpowiedział. – Pan żartuje teraz? Ale gratuluję poczucia humoru – odparł krótko i grzecznie szef Platformy Obywatelskiej.

W przyszły poniedziałek TVP1 i TVP Info pokażą pierwszy odcinek serialu "Reset". Produkcja Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza ma dotyczyć relacji z Rosją za czasów rządów PO-PSL. Biorąc jednak pod uwagę tych twórców i stację, można spodziewać się, że będzie to kolejna propagandowa produkcja, która ma za zadanie uderzyć w PO przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.