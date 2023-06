N iebawem do kin trafi długo wyczekiwany dramat biograficzny "Oppenheimer", który ma być najambitniejszym dziełem Christophera Nolana. Pierwsi widzowie mogą być zaskoczeni kierunkiem, jaki przy tworzeniu filmu obrał reżyser. Jedna z pierwszych osób, które widziała tytuł, porównała go do horroru.





Nolan potwierdza słowa widzów. Mówią, że tego nie spodziewali się po "Oppenheimerze"

Zuzanna Tomaszewicz

Niebawem do kin trafi długo wyczekiwany dramat biograficzny "Oppenheimer", który ma być najambitniejszym dziełem Christophera Nolana. Pierwsi widzowie mogą być zaskoczeni kierunkiem, jaki przy tworzeniu filmu obrał reżyser. Jedna z pierwszych osób, które widziała tytuł, porównała go do horroru.