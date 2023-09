"Ta ścięta głowa jest na płocie mojej 90-letniej babci" – napisała na Twitterze Magdalena Filiks, pokazując zniszczony baner wyborczy na płocie w powiecie szczecińskim. To kolejny niepokojący incydent w trakcie kampanii wyborczej.

Magdalena Filiks: Ta ścięta głowa jest na płocie mojej 90-letniej babci. Fot. Marek Szandurski / East News

Magdalena Filiks pokazała zniszczony baner

Jak pisaliśmy w naTemat, na początku roku syn Magdaleny Filiks popełnił samobójstwo. Do tragedii doszło dwa miesiące po tym, jak redaktor naczelny Radia Szczecin, a potem TVP opublikowały dane, które pozwoliły na zidentyfikowanie, że chłopak był ofiarą pedofila.

Posłanka do aktywności politycznych wróciła dopiero w połowie sierpnia. Po długim namyśle i za namową córek wyszła z domu i włączyła się w kampanię "Pilnuję wyborów". Niedługo później okazało się, że ponownie wystartuje do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Zajęła drugie miejsce w okręgu obejmującym Szczecin.

"W tej kampanii nie będę 'robiła łatwych głosów w mieście'. W tej kampanii poświęcę czas i serce również ludziom, którzy czują się wykluczeni i zapomnieni" – poinformowała w minioną niedzielę. I faktycznie – parlamentarzystka od kilku dni objeżdża powiat, promując swoją kandydaturę.

Trwa także wieszanie banerów i plakatów wyborczych. Te, jak co wybory, są regularnie niszczone przez wandalów. Tyle że jedno ze zdarzeń miało miejsce na płocie babci parlamentarzystki. Filiks pokazała, że jeden z materiałów został rozcięty w charakterystyczny sposób.

"Wiem, że jesteście zdolni do najgorszego hejtu, nienawiści i najgorszych podłości, bo już mi to zrobiliście. Ale ta ścięta głowa jest na płocie mojej 90-letniej babci" – napisała. Następnie stwierdziła, że sprawca musiał wiedzieć, czyj to płot. "Ten, który ścinał doskonale wiedział, na czyim płocie - to mała wieś. Jesteście zwyrodnialcami" – dodała.

Nie tylko Magdalena Filiks. W auto Witolda Zembaczyńskiego rzucono kamieniem

Jak pisaliśmy w naTemat, zaatakowany został także poseł Koalicji Obywatelskiej z Opola. Parlamentarzysta pokazał nagranie, na którym widzimy, jak szyba w jego samochodzie została zbita przy użyciu kamienia.

"Dziś zwolennik PiS-u i Kukiza najpierw groził, że spali mojego busa a mnie zaj****. Chwilę później spełnił swoją groźbę, rzucając kamieniem w szybę mojego busa. To bezpośredni atak na posła opozycji" – napisał.