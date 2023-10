Załamanie pogody zacznie się już tej nocy. Oto, co nas czeka

Załamanie pogody zacznie się już w sobotę. A już na wybory 15 października znajdziemy się pod wpływem niżu Tino. Należy przygotować się na silny wiatr, ochłodzenie, przelotne deszcze i fatalne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na wybory. Idzie załamanie, deszcz, silny wiatr i ochłodzenie. Fot. wxcharts

Pogoda na wybory. Załamanie zacznie się już tej nocy

Pogoda w Polsce na czas wyborów da się nam we znaki. Jeszcze w sobotę odnotujemy duże różnice temperatur. Na zachodzie termometry pokażą od 14 do 17 stopni Celsjusza, na północy od 21 do 22 stopni, a w centrum do 25 stopni.

Załamanie pogody jako pierwsi odczują mieszkańcy Małopolski, gdzie wystąpi silny wiatr z kierunków zachodnich. Jego prędkość może wynieść od 40 do 60 km/h, co obniży odczuwalną temperaturę.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pogodowe pierwszego stopnia z powodu silnego wiatru. Obowiązują na północnym zachodzie oraz na południowych krańcach Polski.

Już w nocy z soboty na niedzielę na wschodzie i Pomorzu zaczną gromadzić się niosące deszcz chmury. Na nasz nastrój od rana niekorzystnie będzie wpływać sytuacja biometeorologiczna.

W niedzielę, jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna część Polski znajdzie się pod wpływem niżu Tino znad Finlandii. Południowa część zaś będzie w zasięgu klina wyżu znad Irlandii.

"Napłynie chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie nieznacznie wzrastać" – donoszą synoptycy. Temperatura wyniesie od 8 do 12 stopni Celsjusza, a prędkość wiatru wyniesie od 40 do 80 km/h.

15 października warunki biometeorologiczne będą wyjątkowo niekorzystne. Na nasz organizm wpływać będzie ochłodzenie, deszcz, a także wzrost wagowej zawartości tlenu w powietrzu.

Od poniedziałku do środy włącznie również możemy spodziewać się przelotnych deszczów, porywów wiatru oraz zachmurzeń.

Temperatury również będą iście jesienne. W poniedziałek w ciągu dnia odnotujemy maksymalnie 10 stopni Celsjusza, we wtorek od 8 do 12 stopni, a w środę od 7 do 12 stopni Celsjusza.