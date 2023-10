Wyniki exit poll do Sejmu pokazały, jak głosowali Polacy w miastach i na wsiach. Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło bezapelacyjne zwycięstwo tylko w najmniejszych gminach. W dużych, ale również w średnich miejscowościach króluje Koalicja Obywatelska. W największych ośrodkach Kaczyńskiego poparło jedynie 21 proc. osób.

Wyniki wyborów do Sejmu w miastach i na wsiach. Oto, co mówi exit poll. Fot. Wojciech Stróżyk / Reporter / East News

Wyniki wyborów do Sejmu w miastach i na wsiach. Oto, co mówi exit poll

Sondaż exit poll wykonany przez IPSOS dla TVN24 pokazał, że w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców głosowano tak:

PiS - 21,5 proc.

KO - 43,7 proc.

Trzecia Droga - 13 proc.

Nowa Lewica - 14,7 proc.

Konfederacja - 4,9 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 1,5 proc.

W miastach 201-500 tys. mieszkańców głosy podzieliły się następująco:

PiS - 24,4 proc.

KO - 42,6 proc.

Trzecia Droga - 14,4 proc.

Nowa Lewica - 10,8 proc.

Konfederacja - 4,8 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 2 proc.

W miastach od 51 tys. do 200 tys. mieszkańców głosy rozkładają się tak:

PiS - 30,1 proc.

KO - 37,7 proc.

Trzecia Droga - 12,8 proc.

Nowa Lewica - 10 proc.

Konfederacja - 5,8 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 2 proc.

W miastach do 50 tys. mieszkańców głosy rozkładają się tak:

PiS - 34,3 proc.

KO - 34,2 proc.

Trzecia Droga - 13,5 proc.

Nowa Lewica 8,3 proc.

Konfederacja - 5,9 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc.

Na wsiach głosowano tak:

PiS - 48,6 proc.

KO - 21,5 proc.

Trzecia Droga -12,4 proc.

Nowa Lewica - 5,8 proc.

Konfederacja - 7,2 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 2,8 proc.

Wyniki wyborów do Sejmu według exit poll pracowni IPSOS dla TVN24 mówią jasno: Prawo i Sprawiedliwość zajęło pierwsze miejsce z poparciem 36,8 proc., co przekłada się na 200 mandatów.

Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z poparciem 31,6 proc. badanych. To daje 163 mandaty. Trzecią Drogę na karcie wyborczej skreśliło 13 proc., co daje 55 mandatów.

Lewica uzyskała 8,6 proc. poparcia, co daje 30 mandatów. Konfederacja jako ostatnia wchodzi do Sejmu z wynikiem na poziomie 6,2 proc., co daje 12 mandatów.

Frekwencja w tegorocznych wyborach do Sejmu wyniosła 72,9 proc.

Warto jednak podkreślić, że błąd pomiarowy w sondażu exit poll wynosi 3-4 proc. Późną nocą powinien pojawić się sondaż late poll, który nieco doprecyzuje wynik. Ostateczne i pełne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu w ciągu najbliższych dni poda Państwowa Komisja Wyborcza.