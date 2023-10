Kiedy będą oficjalne wyniki wyborów? PKW podała konkretną datę

Znamy już wstępne wyniki wyborów parlamentarnych, ale kluczowe będą rzecz jasna oficjalne dane z Państwowej Komisji Wyborczej. Kiedy możemy je poznać? Padła konkretna data.

Kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów? Fot. Piotr Molecki/East News

O tym, kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów, mówił Sylwester Marciniak, szef Państwowej Komisji Wyborczej.

– Ucieszyłbym się, gdyby to się udało rano, a nawet w godzinach nocnych z poniedziałku na wtorek. Ale, oczywiście, komisje muszą pracować nie tylko sprawnie, ale przede wszystkim rzetelnie – przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Prawo nie określa, kiedy powinny zostać ujawnione oficjalne wyniki wyborów. Stanie się to w momencie, kiedy PKW będzie miała wyniki głosowania ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych.

Wybory 2023: Wyniki exit poll

Przypomnijmy, że chwilę po godz. 21:00, kiedy skończyła się cisza wyborcza, poznaliśmy pierwsze sondażowe dane z wynikami wyborów. Najlepszy wynik zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Drugie miejsce przypadło Koalicji Obywatelskiej. Trzecią siłą polityczną w nowym parlamencie będzie prawdopodobnie Trzecia Droga.

Poza podium, ale nad progiem znalazły się także Lewica oraz Konfederacja. Triumf PiS zdaje się być jednak gorzki, gdyż wiele wskazuje na to, że to demokratyczna opozycja będzie w stanie zbudować sejmową większość. I to z dużą przewagą.

Z exit poll wynika, że to wschód Polski okazał się być najwierniejszy Prawu i Sprawiedliwości. W zachodniej części kraju dominowali wyborcy opozycji.

Wyniki badań pokazują, że Koalicja Obywatelska odbiła Prawu i Sprawiedliwości sporą część województw. W 2019 roku dotychczasowa opozycja zwyciężyła jednoznacznie tylko województwie pomorskim (o tym dlaczego informowaliśmy w naTemat). Cała reszta kraju zdominowana była wówczas przez PiS.

Przypomnijmy, że nad ranem 17 października poznamy także wyniki late poll. To badanie, które przeprowadzane jest po zamknięciu obwodowych komisji wyborczych. Tym różni się od exit poll, że w tym przypadku chodzi o zliczenie już dostępnych, cząstkowych wyników, a nie przeprowadzenie sondażu na podstawie odpowiedzi osób, które wychodziły z lokali wyborczych.