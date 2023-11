Prezydent Andrzej Duda na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu X kadencji wygłosi orędzie. Fot. Piotr Molecki / East News

W niedzielnie południe na antenie rządowej stacji TVP Info zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik oznajmił, iż częścią poniedziałkowych uroczystości w parlamencie będzie orędzie Andrzeja Dudy.

Orędzie jest zgłoszone do jutrzejszego porządku obrad pierwszego posiedzenia Sejmu i pan prezydent wystąpi ze stosownym wystąpieniem, skierowanym do parlamentarzystów, skierowanym do Polaków.

Piotr Ćwik

zastępca szefa KPRP na antenie TVP Info