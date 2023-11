W czasie jego wystąpienia Kaczyński uciekał z sali sejmowej. Kim jest poseł Szymański?

W środę Tomasz Szymański przypomniał w Sejmie słynną wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o "przyjaciołach Rosjanach". Kamery uchwyciły wymowną reakcję prezesa PiS, który w trakcie przemówienia polityka, opuścił salę plenarną. Poseł Koalicji Obywatelskiej skrupulatnie wyliczył też innym politykom PiS ich "kultowe" pomyłki i zasugerował, że zamiast ścigać Tuska, należy zbadać rosyjskie wpływy w działaniach obozu Zjednoczonej Prawicy. Kim jest poseł, którego może obawiać się obóz Kaczyńskiego?

W środę (29.11) w Sejmie odbyło się głosowanie ws. odwołania ze stanowisk członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce. Wcześniej wspomniany organ zarekomendował, aby nie powierzać stanowisk publicznych między innymi Donaldowi Tuskowi.

Tomasz Szymański (KO) przypomniał z sejmowej mównicy słynną wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o "przyjaciołach Rosjanach". Kamery uchwyciły wymowną reakcję prezesa PiS, który w trakcie przemówienia polityka wyszedł z sali plenarnej. Kim jest poseł, przed którego słowami "uciekał" prezes PiS?

Kim jest Tomasz Szymański?

Szymański to poseł Platformy Obywatelskiej z ośmioletnim stażem. Na swojej stronie, chwali się m.in. prawie stu procentową (97,7%) obecnością na posiedzeniach Sejmu i 257 interwencjami poselskimi.

Polityk jest związany z Grudziądzem i Województwem Kujawsko-Pomorskim, skąd pochodzi. W ostatnich wyborach parlamentarnych, był czwarty na listach Koalicji Obywatelskiej w swoim okręgu. Ma 45 lat.

"Urodziłem się w kwietniu 1978 r. w Grudziądzu. Uczęszczałem do Technikum Budowlanego mieszczącego się obecnie w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych. Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpocząłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskałem tytuł magistra. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Gdańskim." – czytamy stronie Tomaszszymanski.pl.

Zasiada w dwóch komisjach

W poprzedniej kadencji, Szymański zasiadał w Komisji Spraw Wewnętrznych, Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz czterech komisjach nadzwyczajnych.

"Od 2011 r. pełnię funkcję posła na Sejm RP. W minionej kadencji Sejmu pracowałem w Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Administracji i Cyfryzacji. Ponadto zasiadałem w czterech komisjach nadzwyczajnych: do spraw zmian w kodyfikacjach, do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego, do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, do spraw energetyki i surowców energetycznych oraz sześciu podkomisjach, z których trzem przewodniczyłem." – napisał o sobie.

Obecnie polityk pracuje w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji do Spraw Petycji. Zasiada też w dwóch podkomisjach nadzwyczajnych. Jak zaznaczył na swojej stronie, głosował m.in. "za":

płatnym rocznym urlopem rodzicielskim

ulgami podatkowymi dla rodzin wielodzietnych

podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli i świadczeń pielęgnacyjnych

zwiększaniem nakładów na rolnictwo

waloryzacją rent i emerytur

programem „Mieszkanie dla Młodych”

Przypomniał Kaczyńskiemu "Przyjaciół Rosjan"

W środę w Sejmie odbyło się głosowanie ws. odwołania ze stanowisk członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Szymański zabrał wówczas głos, odnosząc się do słynnej wypowiedzi prezesa PiS z 2010 r.

– "Przyjaciele Rosjanie", panie prezesie Kaczyński. Pamięta pan te słowa, które wypowiedział pan? – zawołał z mównicy Szymański.

Polityk nawiązał również do innych wypowiedzi przedstawicieli polskiej prawicy, w których okazali oni pozytywny stosunek względem Rosji.

– Londyn 2019 rok. Prezydent Andrzej Duda "W Rosji nie ma wroga". 2022 rok, Moskwa. Minister Rau "Z Rosją należy prowadzić dyplomację, należy z nimi rozmawiać" – cytował dalej polityk opozycji.

W trakcie przemówienia członka KO sejmowe kamery uchwyciły Jarosława Kaczyńskiego, który... niezbyt dyskretnie opuścił salę plenarną.