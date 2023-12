Czołowy polityk PiS ujawnił plan na komisje śledcze. Ich asem w rękawie ma być TK Przyłębskiej

Mateusz Przyborowski

P iS chce nawet połowy miejsc w komisjach śledczych, które mają pomóc w wyjaśnieniu najgłośniejszych afer rządu PiS w ostatnich latach. Czołowi politycy partii mówią, że jeśli Sejm nie wyrazi na to zgody, skierują sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Powołują się przy tym na wyrok z 2006 roku.