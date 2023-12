To on pogrąży PiS? Padło nazwisko "koronnego świadka" w komisji ds. wyborów

Komisje śledcze ds. zbadania afer za rządów PiS nie zostały jeszcze powołane, ale już zaczynają pojawiać się nazwiska osób, które mogłyby przed nimi zeznawać. W przypadku komisji ds. wyborów kopertowych wymienia się szczególnie jedno nazwisko: Jarosław Gowin. Z naszych informacji wynika, że były koalicjant Jarosława Kaczyńskiego jest chętny, by stanąć przed komisją. A o wydarzeniach z 2020 roku wie naprawdę sporo.

Jarosław Gowin ma być świadkiem w komisji ds. wyborów kopertowych Fot. Tomasz Jastrzebowski / REPORTER

Od kilkudziesięciu godzin o Jarosławie Gowinie mówi się, że będzie "koronnym świadkiem" w komisji śledczej ds. prezydenckich wyborów kopertowych z 2020 roku, które ostatecznie się nie odbyły. A nie doszło do nich także z powodu buntu Gowina i części polityków Porozumienia, które było wtedy koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Gowin pogrąży PiS? Ma być świadkiem w komisji ds. wyborów kopertowych

Informację o tym, że Jarosław Gowin ma stanąć przed komisją śledczą, jako pierwsza podała Wirtualna Polska. Z ustaleń naTemat.pl również wynika, że były polityk czeka na jej powołanie i jest chętny zeznawać. – Jarosław Gowin podzieli się swoją wiedzą i chętnie odpowie na pytania komisji – usłyszeliśmy od osoby z jego bliskiego otoczenia.

Jak podaje WP, nowa większość sejmowa liczy też na "szokujące" dla opinii publicznej opowieści o praktykach Zjednoczonej Prawicy. A przypomnijmy tylko, że w tamtym czasie Jarosław Gowin był wicepremierem oraz ministrem rozwoju, pracy i technologii. Słowem: był bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego i jednym z tych, którzy stali najbliżej wydarzeń z wiosny 2020 roku.

Przypomnijmy: w czasie, kiedy szalała pandemia COVID-19 i zbierała swoje śmiertelne żniwo, politycy PiS usilnie chcieli przeprowadzić wybory prezydenckie w maju. Stanęło na wyborach kopertowych, które okazały się blamażem, bo się nie odbyły. A na ich organizację z pieniędzy podatników poszło 70 mln zł. Głosowanie miała zorganizować Poczta Polska, a urn wyborczych miało pilnować wojsko.

Jak wielokrotnie informowaliśmy w naTemat.pl, Porozumienie miało też swój pomysł na rozwiązanie tamtego sporu. Gowinowcy proponowali zmianę Konstytucji, wydłużenie kadencji Andrzeja Dudy o dwa lata i uniemożliwienie mu reelekcji po tym czasie. W międzyczasie Gowin mówił też wariancie przeprowadzenia wyborów w sierpniu.

W kulminacyjnym momencie sporu Jarosław Gowin zagroził, że jeśli PiS postawi na swoim, on i jego ludzie odejdą z koalicji. To był jeden z kilku rozłamów w Zjednoczonej Prawicy, który mógł doprowadzić do upadku rządu PiS. Ostatecznie wybory prezydenckie zostały przesunięte na lato.

PiS tak mówi o wyborach kopertowych

– Przed komisją muszą też stanąć prezesi Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i Poczty Polskiej. Wszyscy ci, którzy byli aktywni w łańcuchu decyzyjnym. Politycy też – stwierdził Robert Kropiwnicki z KO w rozmowie z WP.

Portal nieoficjalnie ustalił też, że jedną z osób zasiadających w komisji może być poseł KO Michał Szczerba. To on mocno przyglądał się działaniom rządu PiS także w czasie pandemii koronawirusa.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, we wtorek komisja ustawodawcza Sejmu rozpoczęła prace ws. powołania trzech komisji śledczych – dwie pozostałe mają zająć się inwigilacją Pegasusem oraz aferą wizową.

Na początek posłowie zajęli się komisją ds. wyborów kopertowych. Łukasz Schreiber z PiS stwierdził, że ta komisja i tak będzie "hucpą polityczną". W odpowiedzi Krzysztof Paszyk z PSL zaapelował, aby nie nadużywać słowa "hucpa", bo chodzi o wydanie 70 mln zł z publicznych pieniędzy na wybory, które się nie odbyły.

Schreiber odparł, że problemem nie było zorganizowanie wyborów w 2020 roku, tylko próba doprowadzenia do "kryzysu konstytucyjnego" poprzez ich zablokowanie.