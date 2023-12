Macierewicz stracił ochronę wojskową! "Ta historia trwała już pięć lat"

Antoni Macierewicz stracił ochronę Żandarmerii Wojskowej i samochód służbowy z MON – podał we wtorek wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak podkreślił, Macierewicz korzystał z tych przywilejów od chwili, kiedy ustąpił ze stanowiska ministra obrony, czyli od pięciu lat.

Antoni Macierewicz stracił ochronę Żandarmerii Wojskowej Fot. Rafal Oleksiewicz/REPORTER

Macierewicz bez ochrony wojskowej

Wiceminister Cezary Tomczyk poinformował na konferencji prasowej we wtorek, że minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o odstąpieniu od ochraniania Antoniego Macierewicza przez Żandarmerię Wojskową.

Tomczyk zdradził, że Macierewicz wystąpił o ochronę wojskową tuż po tym, jak przestał być ministrem obrony narodowej.

– Ta historia trwała już pięć lat. Przez pięć lat, nie pełniąc funkcji w Ministerstwie Obrony Narodowej, Antoni Macierewicz korzystał z pełnej obsługi Żandarmerii Wojskowej, pułku specjalnego. To jest naprawdę historia, z której wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski na przyszłość – podkreślił wiceminister obrony.

Wiceszef MON odniósł się również do kwestii podkomisji smoleńskiej Macierewicza. Przypomnijmy, że po poniedziałkowym zebraniu formalnie zlikwidowanej już podkomisji, poseł PiS poinformował media o decyzji w sprawie skierowania do prokuratury wniosku o ściganie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, którego działania wiceprezes PiS nazwał "przestępstwem".

– To koniec kłamstw w imieniu państwa polskiego. Chciałbym zakomunikować, że decyzji szefa MON została wykonana i komisja (podkomisja smoleńska – red.) zdała sprzęt i materiały. Trwa ich analiza – podkreślił Tomczyk.

– Przez ostatnich osiem lat w sprawie działalności Macierewicza i podkomisji mieliśmy setki pytań, nie mieliśmy odpowiedzi – wytłumaczył minister. Wspomniał też, że "powstanie zespół, który zbada patologiczną działalność tej podkomisji".

Macierewicz stracił "swoją" podkomisję

15 grudnia w piątek MON przekazało, że wicepremier i szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał decyzję, parafowaną przez wiceministra Cezarego Tomczyka o uchyleniu decyzji powołującej podkomisję MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154 z 10 kwietnia 2010 r.

Członkom organu cofnięto upoważnienia i pełnomocnictwa. Rządzący dali działaczom związanym z Prawem i Sprawiedliwością czas do 18 grudnia, do 24:00, by ci rozliczyli się ze wszystkich dokumentów oraz sprzętu.

Antoni Macierewicz nie przyjął tej informacji. Stwierdził, że Tomczyk z Kosiniakiem-Kamyszem nie mieli prawa do likwidacji podkomisji smoleńskiej.

Poseł PiS stwierdził również, że tylko siłą można odebrać mu dokumentację zgromadzoną w toku prac podkomisji smoleńskiej. Co dokładnie działo się na miejscu okupowanym przez Macierewicza, nie wiadomo, bowiem wszystko działo się za zamkniętymi drzwiami.

W godzinach popołudniowych dziennikarz Wojciech Czuchnowski z "Wyborczej", powołując się na anonimowego informatora, przekazał, że członkowie zlikwidowanego organu rozliczają się z dokumentów.

"Źródło w MON: w tej chwili (godz.16.30) w pomieszczeniach podkomisji jest jeszcze 8 jej członków. Rozliczają się z materiałów. Liczymy, że do północy albo i wcześniej wyjdą. Nie chcemy, żeby ktoś później mówił, że złamaliśmy jakieś przepisy. Działamy zgodnie z prawem" – czytamy.

