To on spędził Wigilię w siedzibie TVP. Ksiądz tłumaczy, dlaczego dołączył do posłów PiS

Alan Wysocki

C zęść posłów PiS razem z pracownikami starej TVP spędziło Wigilię okupując siedzibę stacji. Do protestujących dołączył ksiądz rzymskokatolicki, który umożliwił zebranym uczestnictwo w mszy świętej. Teraz wiadomo, że to o. Witold Hetnar. W rozmowie z TV Trwam wyjaśnił, że odwiedził polityków, bo zrobiło mu się ich żal.