Burza wokół "nominacji" Adamczyka. Teraz wszyscy wypominają ten konkretny artykuł

Alan Wysocki

P rawo i Sprawiedliwość walczy o "swoją" TVP podejmując coraz to kolejne, nerwowe ruchy. Teraz Rada Mediów Narodowych "wybrała" na stanowisko "prezesa" stacji Michała Adamczyka. I choć nie ma to żadnego znaczenia prawnego, to teraz wszyscy wypominają byłemu prowadzącemu "Wiadomości" szokujący artykuł Onetu.