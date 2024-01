Chaos w SN ws. mandatów polityków PiS. Jest decyzja o sprawie Kamińskiego

Chaos w SN ws. mandatów polityków PiS. Jest decyzja w kwestii Kamińskiego

Alan Wysocki

S prawa Mariusza Kamińskiego została skierowana do tej samej izby co sprawa Macieja Wąsika. Tam zadecydował zastępca Małgorzaty Manowskiej, sędzia Zbigniew Kapiński. To oznacza jeszcze więcej chaosu w związku z sytuacją byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości.