Roman Giertych złożył zawiadomienie do prokuratury na śledczych, którzy zawnioskowali o umorzenie wykonania kary wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wpłynął także ważny wniosek do sądu o wykonanie wyroku wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Roman Giertych nie odpuszcza Wąsikowi i Kamińskiemu. Jest zawiadomienie

Jak poinformował Roman Giertych, zastępczyni prokuratora okręgowego w Warszawie Agnieszka Bortkiewicz wniosła o morzenie postępowania wykonawczego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

W związku z tym poseł Koalicji Obywatelskiej złożył zawiadomienie do prokuratury.

"Agnieszka Bortkiewicz - zastępca prokuratora okręgowego w Warszawie Mariusza Dubowskiego wniosła o umorzenie postępowania wykonawczego wobec skazanych b. posłów PiS. Składamy na nią zawiadomienie. Co za czasy, że adwokat walczy z prokuratorami, aby osadzić skazanych!" – napisał na platformie X.

To nie koniec mecenas złożył także ważny wniosek do sądu. "Wczoraj minął termin na zarządzenie wykonania kary wobec b. posłów PiS. Składamy wniosek do sądu o niezwłoczne zarządzenie wykonania kary" – napisał.

"Wstrzymywanie kary wobec posłów z jednoczesnym zarządzeniem jej wykonania wobec pozostałych skazanych rażąco narusza zasadę równości" – dodał.

Równolegle neo-sędziowe z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego ruszyli Wąsikowi i Kamińskiemu z pomocą. Jak pisaliśmy w naTemat, w ekspresowym tempie zajęli się odwołaniem od postanowienia ws. wygaszenia mandatu poselskiego Wąsika.

Trzyosobowy skład sędziowski IKNiSP SN uznał, że należy uchylić postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie wygaszenia mandatu Wąsika.

Czy oznacza to, że Wąsik znów jest posłem i może legalnie pracować w parlamencie? Niekoniecznie. Przedstawiciele Kancelarii Sejmu oraz rządu Donalda Tuska natychmiast zaczęli wskazywać, iż rozstrzygnięcia orzeczonego przez neosędziów nie zamierzają respektować.

Artykuł aktualizowany na bieżąco.